Simone Corsi nel Mondiale Supersport su Ducati Renzi Corse

Obbiettivo raggiunto. Simone Corsi parteciperà a Mondiale Supersport 2024. Avrebbe voluto esserci già quest’anno ma Dorna non aveva accolto l’iscrizione del suo team quindi si era dovuto accontentare di qualche wild-card. Ora ha cambiato squadra, è approdato a Renzi Corsi, e l’anno prossimo riuscirà a gareggiare a tempo pieno nel WorldSSP. Visto quanto di buono ha fatto già nel 2023, vincendo in scioltezza il CIV, c’è ha scommettere che riuscirà ad essere protagonista anche nel Mondiale, tanto più in sella ad una Ducati.

“Finalmente una bella notizia – commenta Simone Corsi a Corsedimoto – L’anno scorso c’ero rimasto un po’ male ora ci hanno accettato. Sono contentissimo. Mi è sempre piaciuto correre a livello mondiale ma negli ultimi anni era diventato difficile. Nel 2023, anche se sono rimasto lontano dalla competizione internazionale, il CIV mi ha aiutato molto perché il livello era alto. Sono riuscito a mantenere la velocità ed ho conquistato il titolo: è stato un buon anno ed ora pensiamo al prossimo nel Mondiale Supersport”.

Hai già provato la Ducati?

“Sì, la settimana scorsa a Jerez ma purtroppo abbiamo beccato due giorni di pioggia ed uno con la pista un po’ umida. La moto però mi è piaciuta tantissimo, ha un gran potenziale ed anche i tempi erano abbastanza interessanti. E’ stata la mia prima volta su Ducati. Non l’avevo mai provata ed ero curioso di salire sul V2. Bulega sicuramente quest’anno la sfruttata al massimo: la guidava veramente forte. Dovrò imparare da lui, guardare qualche gara che ha fatto quest’anno per prendere qualche spunto perché era l’unico che la guidava così forte. Sono contento e fiducioso, confido di fare un gran campionato, divertirmi ed essere protagonista anche nel paddock della Superbike. Ringrazio il team Renzi per questa opportunità, gli sponsor e le Fiamme Oro che mi hanno sempre sostenuto in questi anni”.

Foto social