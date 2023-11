Ducati si assicura anche il campione italiano SSP600 in carica, che ha appena completato un’annata da incorniciare con la Yamaha di AltoGo Racing e certamente a caccia del bis. Simone Corsi, fresco di tricolore Supersport NG, è il nuovo brillante acquisto del Team Renzi Corse, che appunto lo schiererà in sella ad una Panigale V2. Dopo la wild card mondiale a Jerez, il “premio” per il titolo italiano, non c’erano ancora programmi chiari, ora è ufficiale il colpaccio.

Il pilota delle Fiamme Oro, nonché esperto ex Motomondiale, è reduce da una stagione trionfale nella 600 del Campionato Italiano ed appariva ormai prossima la sua riconferma. Sarà una stagione ricca di sfide: il difficile è confermarsi, vista l’agguerrita concorrenza nella categoria, ma lo farà con la moto da battere ormai in ogni campionato e con un nuovo team. Anche per la squadra guidata da Stefano Renzi sarà davvero una grande sfida: con Corsi l’obiettivo è ovviamente chiaro nel CIV 2024.

Corsi: “Prima volta con Ducati”

“Sono molto contento dell’accordo raggiunto in questi giorni con Simone” è il commento del team manager Stefano Renzi. “Come squadra cercheremo ovviamente di fare il massimo possibile per sfruttare al meglio il talento e l’esperienza di un pilota del suo calibro. Ci aspetta sicuramente una stagione impegnativa, speriamo che sia anche ricca di emozioni. Noi ce la metteremo tutta per far sì che sia così. Questo accordo non sarebbe stato possibile senza la preziosa collaborazione dei nostri sponsor che ci supporteranno in questa nuova avventura.”

“Sono felice di aver trovato l’accordo per correre il prossimo anno con il Team Renzi Corse” ha poi aggiunto Simone Corsi. “Conosco Stefano da qualche anno, quest’anno siamo stati avversari, ma la prossima stagione saremo dalla stessa parte. Visto da fuori, il Team sembra una struttura importante, una squadra molto professionale che sono contento di poter rappresentare al meglio. Per me sarà una nuova avventura, dopo tanti anni per la prima volta nella mia carriera guiderò una Ducati. Sono emozionato e contento perché negli ultimi anni Ducati sta facendo un ottimo lavoro, vincendo praticamente tutti i maggiori campionati in cui partecipa, quindi sicuramente la moto sarà all’altezza.”