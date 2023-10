A Simone Corsi basta Gara 1 a Imola per coronare una grande stagione nel Campionato Italiano Supersport 600 NG. “Sapevo che arrivare secondo sarebbe stata una grande sconfitta, avevo pressione per quello” ha ammesso il 36enne romano, che rimarca in primis il livello molto alto del campionato e quindi si come non fosse scontato il suo tricolore. Anche con 43 punti di vantaggio non era tranquillo. “Finché non mi sono alzato e non mi sono detto dai, andiamo a vincere!” Detto, fatto. “Il mio primo titolo italiano!” Simone Corsi assapora il suo momento.

“Avevo vinto il titolo italiano in minimoto, questo è il primo sulle ruote alte” ha poi specificato. “È stato davvero un bell’anno. E un bell’allenamento: ormai ho una certa età, ma non si può mollare!” Non manca una battuta da Andrea Mantovani: “Si parla di età, ma questi vecchi vincono sempre!” Tornando a Corsi, c’è già una prima novità mondiale. “Farò la wild card a Jerez in Supersport, è un bel regalo che mi ha fatto il team! Vorrei poi fare il Mondiale per vedere qual è il mio livello. Se c’è la possibilità ci andremo, altrimenti sarei contento di continuare qui: quest’anno mi sono divertito!”

Corsi campione, brillano le wild card

Yari Montella ed Andrea Mantovani sono stati i netti dominatori della prima gara a Imola. Il primo wild card con Barni Racing, il suo team mondiale, il secondo invece di nuovo con Mesaroli Racing by VMR dopo la sostituzione di successo nel round a Misano. Pole position di Mantovani davanti a Montella, quest’ultimo autore di una partenza non perfetta, ma poco dopo il via riesce a trovare lo spunto vincente per passare al comando. Il ferrarese però rimane sempre molto vicino, fino ad una chiusura di sterzo alla variante bassa che fa lievitare ad un secondo il distacco tra i due, in piena fuga e quindi primo e secondo al traguardo. Più indietro Simone Corsi, settimo in griglia, riesce a risalire con costanza, cogliendo infine il terzo gradino del podio per sigillare il suo titolo tricolore.