Andrea Mantovani, sfida inedita in Supermoto “Siamo andati forte!”

Archiviato il Mondiale MotoE 2023, Andrea Mantovani s’è lanciato in una sfida molto diversa e rivelatasi di successo. È stato uno dei due piloti schierati nella seconda squadra dell’Emilia Romagna, regione che ha sbaragliato la concorrenza nella categoria on road al Trofeo delle Regioni Supermoto, disputato lo scorso weekend a Pomposa. Dietro ai motardisti e vincitori Kevin Vandi e Iacopo Arduini si sono piazzati proprio Mantovani e Leandro Mercado, argentino ma romagnolo d’adozione, visto che ha preso la cittadinanza italiana e vive a Imola. Il 29enne ferrarese però a breve ha un’altra sfida: sarà tra i protagonisti dell’ultimo round del CIV Supersport di scena all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. La nostra intervista.

Andrea Mantovani, che sfida in Supermoto!

Abbiamo fatto una cosa molto bella! Come Emilia Romagna c’era la coppia di motardisti specialisti per la squadra A, poi però il coordinatore Fabrizio Bartolini ha voluto fare una seconda squadra particolare. Ha quindi chiamato me e Leandro Mercado: io avevo il mio motard originale, mentre a lui hanno prestato una moto, e così siamo andati a correre. Tutto organizzato nelle ultime due settimane, ma siamo andati fortissimo!

Secondi dietro alla squadra A dell’Emilia Romagna, niente male no?

Peccato solo che sono gare un po’ particolari: prima di noi hanno corso i ragazzi dell’off road, che disputava un pezzo di gara fuori dal circuito per poi rientrare. Portavano così tanto sporco in pista che le prime 3-4 curve erano ghiaccio! Diciamo che gli specialisti sapevano bene come affrontare una situazione del genere, noi invece siamo riusciti ad essere davvero competitivi solo da metà gara in poi. Abbiamo passato un gran weekend, poi il paddock della supermoto è davvero bello e ti senti molto in famiglia, oltre ad esserci molta professionalità.

Trofeo Regioni 2023, il podio on road

Una bella sorpresa per una formazione ‘insolita’.

Siamo andati lì solo con l’idea di divertirci e di fare del nostro meglio. Sapevamo che c’erano tutti i migliori d’Italia e che il livello era molto alto, con tanti piloti forti. Quando però abbiamo visto come stavamo andando ci siamo detti che dopotutto non eravamo così lontani dai primi! Alla fine infatti abbiamo girato praticamente con gli stessi tempi. Riuscire a prendere il passo in così poco tempo è stata una grande soddisfazione.

Andrea Mantovani, prima vera sfida ufficiale in motard. Come sei arrivato a questa scelta?

Sì, la prima con la Federazione e tutto. Diciamo che ogni tanto giro in motard ma non è un mio allenamento fisso, però a me piace molto provare cose diverse. Quando Bartolini, che è coordinatore ma è anche andato fortissimo nell’off road (anche se sono arrivati secondi), mi ha chiamato, ho pensato che non era una cattiva idea. Era anche un modo per staccare, per stare in un ambiente diverso, c’era curiosità di vedere altre competizioni. Andare là poi con lo spirito giusto e la voglia di divertirmi in compagnia di belle persone… Mi sono detto che lo volevo fare. Sabato ho festeggiato il compleanno in pista, poi è arrivato quel risultato: davvero dei bei regali!

Quali sono ora i tuoi programmi? C’è magari la possibilità di disputare il CIV a Imola?

Me l’hanno detto solo in questi giorni: sarò a Imola per l’ultimo round del Campionato Italiano, di nuovo con Mesaroli Racing by VMR, e sono felicissimo! Sarà bellissimo tornare su un circuito che amo e spero di divertirmi come un matto, poi i risultati verranno.