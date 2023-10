Per Toprak Razgatlioglu è stato molto frustrante perdere contro Alvaro Bautista a Portimao. Sia nella Superpole Race sia in Gara 2 è stato beffato all’ultima curva, prima venendo infilato all’interno e poi all’esterno. La rabbia per i sorpassi subiti lo ha portato a dare dei pugni alla sua Yamaha R1, che ritiene responsabile di quanto successo perché non ha avuto abbastanza accelerazione e potenza per contrastare il rivale Ducati.

Superbike, Razgatlioglu cosa farà con la M 1000 RR?

Razgatlioglu per il biennio 2024-2025 ha deciso di scommettere sul progetto SBK della BMW e solo il tempo dirà se avrà fatto la scelta giusta. Intanto, al termine del round in Portogallo ha fatto delle considerazioni interessanti sulla M 1000 RR: “Tutti sanno che la Ducati è la moto migliore e io sto guidando una Yamaha. Sembra che la BMW abbia più velocità sul rettilineo, quindi forse potrò avere più possibilità. Se mi adatto rapidamente, penso che avrò maggiori chance di vincere qui e su altri circuiti“.

Il campione Superbike 2021 è fiducioso di poter contrastare meglio il binomio Bautista-Ducati con la BMW, almeno per quanto riguarda il rettilineo. Ovviamente, non basterà, perché lo spagnolo sa essere molto efficace anche in curva con il suo stile di guida. Per Toprak sarà importante trovare il modo di frenare con la M 1000 RR in una maniera simile rispetto a quanto fatto in questi anni con la Yamaha R1. Non sarà semplice, Garrett Gerloff lo ha già messo in guardia.

Rivoluzione BMW per Toprak

Sicuramente BMW si impegnerà al massimo per mettere Razgatlioglu nella migliore condizione possibile. Ha investito tanto su di lui e, in generale, sta investendo tanto nel progetto Superbike. Vuole avere successo e con un top rider come il turco ambisce a vincere il titolo per la prima volta da quando corre nel campionato. Finora l’unico ad esserci andato vicino è Marco Melandri nel 2012.

Toprak ha ricevuto rassicurazioni dalla casa tedesca, che ha già iniziato ad attuare dei cambiamenti interni e che ne ha in programma altri per il futuro. Vedremo se gli sforzi basteranno per sconfiggere Bautista e Ducati nel 2024.

Foto: Yamaha Racing