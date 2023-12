Impazza il mercato piloti per il CIV 2024

Mentre per il Campionato Italiano Velocità sancisce i preliminari di una nuova era con l’ingresso di Dunlop in qualità di mono-fornitore di pneumatici nonché di title sponsor per il triennio a venire, per quanto concerne squadre e piloti l’avvicinamento alla stagione 2024 diventa momento di intense trattative e incontri utili a rivedere i piani o stringere nuovi accordi. Aspettando i primi test invernali in agenda dal prossimo mese di gennaio in avanti, nel corso di queste settimane non sono tardati ad arrivare i primi annunci tra sfide innovative, promozioni e graditi ritorni.

In fermento il mercato piloti per il CIV ’24

Le novità più sostanziose di mercato sono a tema CIV Supersport 300. Considerando il passaggio del Campione in carica Bruno Ieraci alla serie iridata e le attese defezioni di altri protagonisti del recente passato, indirizzati verso lidi analoghi o nuovi, il 2024 si profila un anno di transizione per la classe leggera delle derivate di serie. Con piloti a caccia di rivincite e giovani leoni alle prime chance di mettersi in mostra. Questo il caso di Salvatore Germano, fresco d’esordio con il VM Racing Team Yamaha nella seconda metà del 2023 annoverando un dodicesimo posto quale miglior piazzamento, il quale affronterà la prima stagione in pianta stabile sotto le insegne Chiodo Moto Racing Team Kawasaki.

Il ritorno di Coppola

In linea con la filosofia di crescita-e-valorizzazione dei giovani che lo contraddistingue dal 2020 a questa a parte, il team Roc’N’Dea Yamaha di Massimo Roccoli e Alex De Angelis accinge dal proprio vivaio promuovendo dalla Yamaha R3 Cup Italia Marco Truoiolo, ottavo classificato nell’ultima edizione. Entrambi dovranno vedersela, tra i vari, da quell’Alfonso Coppola già oggi nel novero dei papabili per il titolo, con una vittoria e tre podi all’attivo nel CIV SS300 oltre al quinto posto in campionato nel 2022. Reduce da una stagione problematica, con un continuo girovagare di moto, team e campionati, il vice-Campione del Mondo 2017 ripartirà da una struttura d’eccellenza: il Box Pedercini Corse Kawasaki, Campione 2022 con Leonardo Carnevali. Un binomio che, almeno sulla carta, spaventa già la concorrenza.

Sponga all’esame Moto3

Anche il CIV Moto3 non sarà esente dal registrare l’adesione di nuovi prospetti del motociclismo tricolore in rampa di lancio. Ingaggiato dal team We Race SM Pos Corse BeOn, Valentino Sponga effettuerà il salto di categoria dopo aver concluso al settimo posto, da debuttante, il CIV PreMoto3 2023 con i colori dell’AC Racing Team Brevo. Appena quindicenne, il Campione Aprilia Sport Production 2022 ha saputo catturare in fretta l’interesse dei più esperti a suon di prestazioni in costante ascesa. Verosimilmente sarà uno dei rookies sotto la lente d’ingrandimento nel 2024, un piccolo talento di cui si parla già un gran bene.

Photo credit: civ.tv