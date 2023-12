Il team Evan Bros punta sull’esperienza. Dopo un 2023 particolarmente difficile, la squadra ravennate è voluta andare sul sicuro e per il 2024 ha scelto Valentin Debise. Tanti si aspettavano la riconferma di Lorenzo Dallaporta che nelle ultime gare stagionali aveva palesato importanti progressi. Tra le ipotesi più accreditate c’era anche il ritorno di Lorenzo Baldassarri che nel 2022 aveva regalato ad Evan Bros degli splendidi risultati con il secondo posto il classifica finale. Evan Bros invece ha scelto Valentin Debise, quinto e secondo miglior pilota Yamaha nello scorso campionato. Il pilota francese ha già svolto un test con la squadra diretta da Fabio Evangelista al termine della stagione a Jerez con riscontri positivi.

Nato il 12 febbraio 1992 a Albi, ha all’attivo 48 gran premi nel Motomondiale tra le classi 125, 250 e Moto2. Nel 2012 è approdato in Supersport dove ha corso a farsi alterne per diversi anni. Nel 2020 ha debuttato nel Mondiale Superbike in sostituzione di un altro pilota. Tra il 2021 ed il 2022 è stato un assoluto protagonista del campionato francese: ha gareggiato sia nella classe Supersport che in Superbike conquistando due titoli Supersport e due secondi posti in Superbike.

Quest’anno è tornato a tempo pieno nel Mondiale Supersport in sella ad una Yamaha YZF-R6 ed è salito due volte sul podio.

“Per me è un sogno fare parte dell’Evan Bros – commenta Valentin Debise – Seguo questo team fin dal suo esordio nel WorldSSP e sono rimasto impressionato dai risultati che ha ottenuto. Darò certamente il massimo per lottare per podi e vittorie. Voglio ringraziare la squadra per la calorosa accoglienza, e non vedo l’ora di iniziare la stagione”.

