Lorenzo Dallaporta resta in Supersport ma ancora non sa se parteciperà al Mondiale oppure al Campionato Italiano Velocità. Il team Altogo, dopo aver vinto il tricolore con Simone Corsi, ha deciso di puntare sul giovane pilota toscano che nel 2023 ha già partecipato a cinque round del Mondiale Supersport con EvanBros. L’obbiettivo di Lorenzo Dalla Porta e della squadra diretta da Giovanni Altomonte è gareggiare nel paddock della Superbike. Il team ha presentato domanda d’iscrizione ma ancora non si sa se verrà accolta o meno. Nel peggiore dei casi farà il CIV ed alcune wild card iridate, proprio com’è successo quest’anno con il pilota romano.

“Sono veramente contento d’iniziare questa nuova avventura – commenta Lorenzo Dalla Porta – sia io che il team siamo molto motivati. Dobbiamo aspettare per vedere se viene accettata l’iscrizione al Mondiale comunque sono felice e sicuro che potremo fare un gran bel lavoro insieme”.

Lorenzo Dalla Porta ha 27 anni ed ha già alle spalle una lunga carriera. Dopo aver vinto il Campionato Italiano 125 nel 2012 su Aprilia è passato al Campionato Spagnolo ed ha vinto anche lì. Nel 2015 ha debuttato nel Mondiale Moto3 e nel 2019 si è laureato Campione del Mondo diventando il primo italiano a vincere in questa categoria che aveva preso il posto della 125. L’anno successivo è passato in Moto2 e non era riuscito ad esprimersi ad alti livelli. Nel 2023 ha iniziato la stagione in Moto2 con team Petramina Mandalika SAG, è passato poi al Forward Racing ma in estate ha voltato pagina ed è approdato al Mondiale Supersport.

