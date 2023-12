Dopo il calendario provvisorio, sta prendendo forma la lista dei piloti che prenderanno parte al prossimo Mondiale Motocross. In MXGP ovviamente Jorge Prado sarà il pilota da battere: dopo la sfida negli States, lo spagnolo sarà nel mirino di tutti i colleghi di categoria. A partire da Tim Gajser, reduce da una mezza stagione per infortunio, ma anche Jeffrey Herlings, che ha chiuso un altro anno segnato da problemi fisici. Senza dimenticare un Romain Febvre che ha messo il turbo nella seconda parte di campionato, pronto a ruggire nel 2024 e con accanto l’ex Yamaha Jeremy Seewer. Non mancano i rookie interessanti, su tutti Jago Geerts, grande avversario di Adamo in MX2 ed ora promosso in classe regina. In MX2 occhi puntati appunto sul giovane campione siciliano, che “perde” un avversario ma ne troverà comunque tanti altri pronti a dire la loro. A partire dal compagno di squadra e vice-campione Liam Everts, nel 2024 ancora più pronto alla sfida per l’iride.

Gli italiani del Motocross

Abbiamo ovviamente citato Andrea Adamo, confermatissimo in KTM, ma non è l’unico italiano da osservare in MX2. Andrea Bonacorsi, campione EMX250, approda nella categoria con il team ufficiale Yamaha. Un giovane da tenere d’occhio dopo essersi fatto ben vedere sia nella wild card in Gran Bretagna che nel Motocross delle Nazioni, schierato in corsa per l’infortunato Mattia Guadagnini. Un’edizione chiusa con un solido 3° posto accanto ad Adamo e ad Alberto Forato. Passando alla classe MXGP, proprio quest’ultimo, campione italiano anche in questo 2023, affronterà una nuova sfida, visto che cambia sia squadra che costruttore. Stesso discorso per Guadagnini, reduce da un anno segnato da due pesanti infortuni, che lascia GASGAS per vestire i colori Husqvarna. C’è un gradito ritorno, quello di Ivo Monticelli, che dopo i guai fisici degli ultimi anni si rilancia in MXGP grazie al progetto Beta, affiancando il confermato Ben Watson.

MXGP, tutti i nomi

Adamo guida il gruppo MX2

Motocross 2024, la lista completa

Foto: mxgp.com