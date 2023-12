L’anno prossimo Jorge Prado sarà l’osservato speciale in MXGP, visto che si tratta del campione in carica. Prima di allora però l’asso spagnolo si preparerà, o meglio metterà alla prova negli States. La stagione Motocross 2024 inizierà a marzo (qui il calendario provvisorio), prima di allora Prado disputerà ben tre round del prestigioso AMA Supercross, in programma il prossimo gennaio.

“Preparazione” differente

Si tratterà di un debutto assoluto per Jorge Prado, che sarà al via nella classe 450SX in occasione degli appuntamenti all’Angel Stadium per il primo dei due round dell’anno a Anaheim (6 gennaio), all’Oracle Park di San Francisco (13 gennaio) ed al Snapdragon Stadium di San Diego (20 gennaio) assieme a Troy Lee Designs/Red Bull/GASGAS Factory Racing Team, la struttura diretta da Davide De Carli. Una sfida diversa per il primo campione spagnolo non solo della classe MXGP, ma anche di quando la categoria regina del Motocross si chiamava MX1, e ancora prima 250cc. Un pezzo di storia quindi per Prado, che ora mira a mettersi alla prova anche in AMA Supercross e chissà, magari riuscendo anche a dire la sua in più di un’occasione.

Prado realizza un sogno

Il campione spagnolo infatti non nasconde che, almeno una volta, gli sarebbe piaciuto provare a competere negli Stati Uniti. “Li ho sempre guardati in TV e ho sempre pensato che sarebbe stato bello correre sotto le luci con una grande folla ed un’incredibile atmosfera. Ancora di più in un posto iconico come l’Angel Stadium” ha infatti sottolineato Jorge Prado. “Nel 2015, mentre mi allenavo in USA, ho avuto la fortuna di andare a vedere Anaheim 1, è stata una grande esperienza.” A breve però sarà anche lui tra i protagonisti della corsa. “Ho vinto il titolo MXGP, sono in forma e cercavo una nuova sfida, ho pensato fosse il momento perfetto per allenarmi in USA proprio per qualche corsa Supercross. Non voglio perdere un altro anno a pensare se posso o se dovrei: ora ci sono e ce la metterò tutta.”

“Un ottimo allenamento”

Come detto la struttura di Davide De Carli, con cui Jorge Prado s’è assicurato l’iride MXGP 2023, sarà con lui anche in questa nuova sfida. “Ha già realizzato un suo sogno in Europa, il suo desiderio ora era di allenarsi in USA e provare il Supercross” ha commentato il team manager Red Bull GASGAS Factory Racing Team. “Non ne aveva mai avuto l’opportunità finora e per quanto ci riguarda se la merita.” La squadra, Pit Beirer e Robert Jonas sono infine giunti all’accordo che permetterà a Prado di realizzare un altro sogno. “Non vediamo l’ora” ha aggiunto De Carli. “Saranno anche tre round per chiarire nella sua testa quale sarà il suo futuro, è molto giovane e può provare. Sarà anche un ottimo allenamento invernale per lui prima dell’inizio della stagione in cui dovrà difendere il numero #1.”

Foto: GASGAS Images