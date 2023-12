Moto3, il neo campione Jaume Masia ha la sua curva a Valencia

La Comunitat Valenciana ci tiene a esaltare i suoi campioni del mondo. L’ultimo della lista è Jaume Masia, iridato Moto3 2023, che proprio durante il GP conclusivo a Valencia ha già ricevuto un bel premio. Nello specifico si tratta dell’intitolazione di una curva, la numero 11 del Circuit Ricardo Tormo, fino a quest’anno senza nome. Durante l’ultimo round della stagione invece è stata intitolata a Masia, che “condividerà la pista” con un buon numero di predecessori, che siano campioni o comunque piloti che hanno lasciato il segno.

Masia in buona compagnia

Riepiloghiamo di chi si tratta. Jaume Masia è solo l’ultimo esempio, quasi tutte le curve del tracciato valenciano sono intitolate a campioni del mondo. Anzi la stessa pista è intitolata ad uno di loro, Ricardo Tormo appunto. Si inizia dalla curva 1 chiamata Aspar, il soprannome di Jorge Martinez, per poi trovare l’unico campione non valenciano inserito in questa pista, Mick Doohan, che dà il nome alla curva 2. La numero 4 si chiama Nico Terol, dall’ultimo iridato della defunta 125cc, mentre alla curva 6 troviamo il nome del compianto 12+1 volte iridato Angel Nieto.

La 7 è la curva “de la Aficion” (della tifoseria), la numero 8 è intitolata a Bernat Martinez, apprezzato pilota valenciano che ha perso tragicamente la vita nel 2015 nel corso di una gara del MotoAmerica. Passiamo per la curva 11, ora curva Jaume Masia, per poi proseguire alla 12 con “Champi” Herreros, storico campione del mondo 1989 senza vincere nemmeno una gara durante la stagione. L’ultimo della lista si trova alla curva 14 ed è Adrian Campos, apprezzato pilota automobilistico scomparso nel 2021.

Foto: Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana