Doveva essere lunedì 4 dicembre il giorno del debutto di Toprak Razgatlioglu in sella alla BMW M 1000 RR, invece è avvenuto oggi. Poco fa i canali ufficiali del Mondiale Superbike hanno diffuso foto e video del pilota turco all’Autodromo Internacional do Algarve di Portimao.

Superbike, Razgatlioglu sulla BMW a Portimao e Jerez

Non avendo potuto girare a Jerez a fine ottobre e a novembre, a causa del mancato accordo con Yamaha, il pilota turco ha dovuto aspettare per salire sulla moto tedesca. Chiaramente, fare dei test a dicembre può essere problematico a causa delle basse temperature e del rischio pioggia. Fortunatamente, oggi a Portimao c’era il sole e il test è stato anticipato proprio perché le previsioni danno possibile pioggia per domani. Si è anche esibito in uno dei suoi celebri stoppie (QUI il video)

Il programma iniziale prevedeva che girasse lunedì in Portogallo per poi trasferirsi in Spagna, a Jerez, per girare martedì e mercoledì. Vedremo quali saranno le prossime mosse del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK, che ovviamente impiega anche Michael van der Mark in queste giornate. L’olandese ha vissuto un altro anno travagliato a causa dei problemi fisici e spera di vivere un 2024 senza ostacoli.

Chiaramente, la casa di Monaco di Baviera si aspetta un netto salto di qualità nella prossima stagione. Sta investendo tanto per ridurre il gap da Ducati e Yamaha, che oggi sono le prime della griglia. L’ingaggio di Razgatlioglu rientra in questo progetto che ha lo scopo finale di arrivare a lottare per il titolo mondiale Superbike.