MotoGP, Vinales sicuro: “Marquez innervosirà gli altri piloti Ducati”

Il primo approccio di Marc Marquez con la Ducati del team Gresini è stato sicuramente positivo. Anche se una giornata di test non basta per emettere sentenze, i sorrisi dell’otto volte campione del mondo dicono molto del feeling che ha trovato da subito con la Desmosedici GP23. Gli serviranno altri chilometri per conoscerla meglio, però la nuova esperienza sembra già partita con il piede giusto.

MotoGP, cosa farà Marquez nel 2024?

Non è un segreto che in Ducati non ci fosse esattamente entusiasmo di fronte all’idea di accogliere Marquez. Sia Gigi Dall’Igna sia Paolo Ciabatti hanno esposto il rischio che un pilota come lui possa minare l’armonia raggiunta in questi anni. L’operazione è stata orchestrata dal team Gresini, che non ha potuto ignorare la possibilità di ingaggiare uno dei migliori campioni della storia della MotoGP. Uno dei trasferimenti più clamorosi di sempre, indubbiamente.

Nessuno pensa che Marc non farà bene con la Desmosedici GP23. La vera domanda è: quanto bene farà? C’è chi pronostica che lotterà per il titolo e chi pensa che semplicemente sarà protagonista senza poter ambire alla corona iridata. Suo fratello Alex è rinato saltando sulla Ducati, quindi lui con un talento decisamente superiore può fare molto meglio. Aspettiamo le gare.

Marc ingombrante in Ducati? Parla Vinales

Dopo il test a Valencia, praticamente tutti i piloti hanno detto di non essere rimasti stupiti alla velocità del 30enne di Cervera. Tra questi c’è anche Maverick Vinales, interessato a vedere che risvolti avrà la presenza del connazionale nell’ambiente ducatista: “Non mi ha sorpreso. Ha la migliore moto ed è uno dei piloti migliori. Non mi stupisce affatto. Quello che mi diverte è che renderà nervosi gli altri piloti Ducati“.

Vedremo se davvero Pecco Bagnaia e gli altri sentiranno maggiore pressione con Marc in sella alla Desmosedici GP23. Sicuramente può essere un grande stimolo, ma non deve condizionarli negativamente.

Foto: Instagram