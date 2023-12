La stagione di Formula 1 si è chiusa ormai da una settimana ed è giusto riconoscere l’ottimo lavoro svolto dalla Pirelli. La casa di pneumatici italiana ha svolto un egregio servizio lasciando i team quasi sempre soddisfatte. La casa milanese ha reagito alla grande anche quando per condizioni climatiche e di pista sarebbe potuto scattare un capannello di allarme. Tutto questo ci dimostra quanto questa azienda punti sul motorsport e chissà che in futuro non possa ambire a qualche altro campionato, visto che dal prossimo anno tornerà anche nel motomondiale, come fornitore unico Moto2 e Moto3.

La Pirelli si è dimostrata competitiva anche a Las Vegas

I tracciati classici erano conosciuti e soprattutto si sono corsi in condizioni che si conoscevano. Quindi era prevedibile che Pirelli riuscisse a svolgere un buon lavoro. Quello che ha sorpreso è stato il weekend di Las Vegas. Le scuderie non hanno lamentato problemi strutturali delle gomme, qualche raro intoppo c’è stato, ma quello fa parte del gioco. Noi abbiamo assistito ad una stagione dove i team non hanno mai detto che per colpa di una gomma hanno perso una gara o il campionato, cosa che invece è accaduta in MotoGP con le Michelin. Tutti ricordiamo le parole di Francesco Bagnaia prima e di Jorge Martin dopo.

La prova eccelsa della Pirelli è stata sicuramente nell’appuntamento nella città del Nevada. L’allarme lì era stato lanciato dalla stessa azienda milanese, dato che le temperature della notte sarebbero state troppo fredde. La paura che le vetture potessero scivolare c’era, ma tutto ciò non è successo, le carcasse delle gomme hanno retto benissimo, lasciandoci godere una bellissima gara. Un punto che sicuramente ha aiutato la casa italiana a continuare la sua collaborazione con Liberty Media come fornitore unico di pneumatici in Formula1. Questo anche perché all’orizzonte non sembrano esserci cambiamenti significativi in tal senso.

Lo sviluppo Formula 1 si riflette sulla produzione

Quando un’azienda che produce gomme per autoveicoli decide di partecipare ad un campionato come fornitore, come fine ha diversi obiettivi. Uno è la pubblicità, avere il proprio marchio nel campionato automobilistico più famoso spinge le vendite per le gomme stradali. Quante volte vediamo in vendita gomme o pezzi, con la dicitura: “Realizzato con parti che derivano dalla Formula 1 ?” Molte volte, è quasi una prassi di qualsiasi brand per aumentare le sue vendite. Un altro fatto e forse è il più importante, è quello che deriva dallo sviluppo delle carcasse della gomma per le auto di Formula 1.

Lo sviluppo di gomme così performanti è essenziale per essere l’unica azienda fornitrice del campionato madre delle quattro ruote. Quindi è logico che la Pirelli ha lavorato e continua a lavorare tantissimo su queste gomme. Una volta che si è trovati il giusto mix, queste tecnologie poi vanno su strada e quindi aumentano anche la sicurezza nelle strade comuni. Un vantaggio non da poco ed è forse il vero motivo che spinge un’azienda a collaborare con tali campionati. Un gioco questo, che fanno tutti e basta pensare a quante innovazioni sono arrivate dalla Formula 1 e poi sono state portare su strada.

Pirelli dal prossimo anno sarà anche nel motomondiale

La Pirelli che ha già annunciato che dal prossimo anno porterà a Melbourne per il weekend delle nuove gomme ha anche fatto un annuncio ancora più eclatante. Dal prossimo anno, la casa milanese fornirà le proprie gomme ai campionati Moto2 e Moto3 e già dal test di Valencia si sono visti dei miglioramenti rispetto al passato con Dunlop. Un avvertimento forse a Michelin, magari per un futuro in MotoGP? L’azienda già rifornisce il mondiale Superbike, quindi chissà. L’ottimo lavoro che sta svolgendo in Formula 1 ci fa almeno sperare che possa arrivare al massimo campionato a due ruote, questo inoltre, potrebbe significare anche un’altra vittoria dell’eccellenza italiana nel campo del motorsport.

FOTO: social Pirelli