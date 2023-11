Moto2 e Moto3, con Pirelli record già polverizzati a Valencia

La MotoGP scenderà in pista domani, oggi è scattato ufficialmente il 2024 per Moto2 e Moto3. Il primo contatto con le nuove Pirelli c’è stato due mesi fa a Barcellona, stavolta a Valencia si fa davvero sul serio. In appena una giornata siamo già ampiamente a passo di record assoluto per entrambe le categorie del Motomondiale! Oltre ai primi debutti, ai cambi di squadra e quindi di moto o colori, ma c’è stata anche qualche piccola novità tecnica. Di seguito ecco com’è andata la giornata unica di prove al Ricardo Tormo.

Moto3 e Moto2, inizia l’era Pirelli: il programma e le gomme utilizzate

Non solo Pirelli

Volti nuovi o piloti che cambiano team, spicca poi il fatto che si comincia a lavorare sul serio con le gomme Pirelli, che prendono il posto di Dunlop. Ma non sono mancate anche alcune novità tecniche, a partire dal fatto che in Moto3 arrivano le prime Honda e KTM 2024. In Moto2, come ci indicano i colleghi di Paddock-GP, ha fatto la sua comparsa il nuovo telaio in alluminio della Forward. In classe intermedia è anche la prima uscita per le Boscoscuro del debuttante MT Helmets-MSi, che raddoppia il suo impegno.

Ai Ogura in sella alla Boscoscuro. Foto: Valter Magatti

Segnaliamo la presenza di Xavi Cardelus, vice-campione europeo Moto2 e nel Mondiale di categoria nel biennio 2018-2019. Il pilota andorrano ha girato con i colori Fantic: non c’è ancora un comunicato ufficiale, ma sembra sia lui il prescelto per affiancare Aron Canet. In Moto3 invece il VisionTrack Racing Team si deve affidare ad Eddie O’Shea, suo pilota JuniorGP. Questo a causa degli infortuni dei due piloti ufficiali Joshua Whatley (frattura di tibia e perone in un incidente in gara in Qatar) e Scott Ogden (spalla lussata nel corso delle libere del GP a Valencia).

Moto2

Una prima occasione per testare le nuove Pirelli, ma anche per vedere alcuni ragazzi della classe intermedia con i nuovi colori. Come Celestino Vietti con KTM Ajo, il nuovo duo di casa Gresini, od anche la coppia Garcia-Ogura. Non dimentichiamo tutti gli esordienti: l’iridato Moto3 Jaume Masia (Mandalika SAG Team), il campione europeo Moto2 Senna Agius (Intact GP), Diogo Moreira (Italtrans Racing), Mario Suryo Aji (Honda Team Asia), Ayumu Sasaki (Yamaha VR46 Master Camp), Deniz Oncu (KTM Ajo), Xavi Artigas (Forward Racing). Di seguito la classifica combinata delle tre sessioni disputate oggi, che mostra già un quadro decisamente eloquente. Il record assoluto di categoria, stampato da Aldeguer nei giorni scorsi con le Dunlop, è di 1:33.264, mentre il miglior crono odierno, appena alla seconda uscita con le Pirelli, è già ben al sotto di quel tempo!

Moto3

Prima uscita ufficiale con le Pirelli, ma anche qui abbiamo sia cambi di casacca che debutti veri e propri a livello mondiale. Ricordiamo tutti gli esordienti: il campione JuniorGP Angel Piqueras (Leopard Racing), il vice-campione Moto3 Junior Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), David Almansa (Snipers Team), Xabi Zurutuza (KTM Ajo), Nicola Carraro (Angeluss MTA), Joel Esteban (Aspar Team), Jacob Roulstone (KTM Tech3), Noah Dettwiler (CIP), Tatchakorn Buasri (Honda Team Asia). Di seguito la classifica combinata dei turni, per fare un confronto vi ricordiamo che il record assoluto ufficiale è 1:38.286 stampato da Darryn Binder nel 2020. Guardate un po’ invece com’è andata la giornata di test!

Foto: Valter Magatti