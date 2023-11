Valentino Rossi nel Mondiale Endurance su BMW M4 GT3

Valentino Rossi torna ad assaporare le emozioni di un campionato mondiale vero e proprio. Il nove volte campione del mondo di motociclismo parteciperà al FIA WEC, a bordo della BMW M4 GT3 con il team WRT. Valentino Rossi realizzerà dunque il sogno di partecipare alla mitica 24 Ore di Le Mans. Quest’anno aveva già debuttato sul leggendario circuito francese in occasione del “Road to Le Mans” conquistando la vittoria su una BMW M4 GT3 del Team WRT ma la mitica “24 Ore di Le Mans” è un’altra cosa. I suoi compagni di equipaggio sono ancora in via di definizione. Valentino Rossi sarà il primo pilota di moto a partecipare a tutto un mondiale endurance di auto. Il regolamento prevede in ogni equipaggio tre piloti con livelli prestazionali differenti: uno Bronzo, un Argento e un Oro o Platino.

“Sono davvero entusiasta di competere nel FIA WEC – commenta Valentino Rossi – Per me è un passo avanti partecipare ad campionato del mondo, non gareggiare solo in Europa ma correre di nuovo a livello globale. Conosco già la vettura, già utilizzata quest’anno, ma il format sarà tutto nuovo con tre piloti provenienti da tre diverse categorie. Nel complesso, credo che potremo fare bene”.

Entusiasta Andreas Roos, Responsabile BMW M Motorsport “Valentino Rossi è stato protagonista di un ottimo debutto a Le Mans in questa stagione, vincendo subito con la BMW M4 GT3. Complessivamente la sua prima stagione come pilota ufficiale BMW M è stata davvero impressionante. Sono convinto che reciterà un ruolo importante e sarà il beniamino del pubblico nel FIA WEC”.

Valentino fa dunque sul serio anche in auto. Ha già dimostrato di essere di un pilota veloce nel Fanatec GT World Challenge conquistando ottimi risultati. Ora alza l’asticella partecipando al WEC, il campionato automobilistico più seguito dopo la Formula1 con la presenza delle grandi case e di piloti provenienti proprio dalla massima serie.

Foto: VRT