Tommy Bridewell lascia PBM Ducati per il British Superbike 2024

Clamorosa notizia che scuote il circus del British Superbike. Tommy Bridewell, Campione 2023 al culmine di un’intensa stagione conclusasi a Brands Hatch, lascia il team BeerMonster PBM Ducati per la stagione 2024. Lo stesso TB46 ha annunciato questa sua scelta, con la sua futura destinazione nel BSB che verrà comunicata nei prossimi giorni.

DIVORZIO TRA BRIDEWELL E PBM DUCATI

“In quest’ultimo periodo ci sono state diverse speculazioni sul mio futuro e su cosa farò nel 2024“, spiega Tommy Bridewell. “C’è voluto del tempo per riflettere e valutare le diverse opzioni per la prossima stagione. Quel che posso dire è che continuerò nel BSB con il numero 1, ma sfortunatamente non sarò più con il team PBM“.

PERMANENZA NEL BRITISH SUPERBIKE

Tommy Bridewell ha pertanto confermato che sarà al via del British Superbike 2024, annunciando tuttavia che non sarà né con PBM, né tantomeno in sella ad una Ducati Panigale V4 R. “Chiaramente è un vero peccato perché abbiamo vissuto una stagione 2024 fantastica“, prosegue TB46. “Quando Paul (Bird) mi chiamò per offrirmi un posto in squadra, per me è stato un onore poterla accettare. Sarò sempre grato a lui per questa opportunità, così come a tutta la squadra, Ducati UK e Ducati Corse. Presto dovrei avere notizie entusiasmanti inerenti il BSB 2024. Sono molto motivato a difendere il mio titolo e so che avrò il pacchetto giusto per riuscirci“.

SI SCATENA IL MERCATO NEL BRITISH SUPERBIKE

Con Tommy Bridewell che passerà ad una casa concorrente, si scatena così il mercato-piloti del BSB. Senza di lui si libera oltretutto una competitiva Panigale V4 R accanto a Glenn Irwin, con la possibilità inoltre di registrare alcuni ritorni illustrissimi. Tra questi Rory Skinner, non più parte di American Racing nel Mondiale Moto2, anche se ha altre opzioni per restare nel circus del Motomondiale (Europeo Moto2 in primis).