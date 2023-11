Formula 1: Cartoline da Abu Dhabi, chi ride e chi piange

La stagione 2023 della Formula 1 si è conclusa ieri con l’ultima tappa ad Abu Dhabi, tra le luci e i fuochi artificiali che inauguravano le vacanze, risultati scontati e voglia di mettersi in mostra per il futuro. L’ultimo fine settimana si è rivelato un gala per alcuni, mentre per altri ha portato al risultato sperato. Altri invece, escono da Yas Marina con la consapevolezza che non è stato fatto abbastanza. Vediamo allora le cartoline che sono state spedite da Abu Dhabi ai diretti interessati.

Le cartoline felici che partono da Abu Dhabi

Una cartolina con l’arrivo della gara sarà spedita dalla Red Bull alla sede della McLaren. La RB19 ha vinto il 95% delle gare, diventando così la vettura più dominante nel corso di una stagione nella storia della Formula 1. Il capolavoro di Adrian Newey mette fine così, alla lunga longevità della McLaren MP4/4. La vettura inglese si è fermata a vincere in una stagione il 93% delle gare, dopo 35 anni cade il record del capolavoro creato da Gordon Murray e Steve Nicholas. Una cartolina a tutti gli altri piloti ovviamente, verrà spedita anche da Max Verstappen, che dirà loro di come è stato bello dominare l’intera stagione, mentre loro si alternavano per tirarlo giù dal trono senza riuscirci.

Una cartolina piena di speranza verrà mandata da Carles Leclerc alla Ferrari, dopo che il monegasco nelle prime battute ci ha provato veramente. Nulla da fare però, come nemmeno pensare di far passare Sergio Perez per aiutarlo a guadagnare 5 secondi su George Russell che non ha portato agli effetti sperati. La sua prova però è stata impeccabile. Una cartolina di felicitazione la spedirà la Mercedes alla Ferrari, visto che la casa teutonica grazie al terzo posto di Russell è giunta seconda nel mondiale costruttori. Una piccola soddisfazione, anche sé chiudere l’anno con zero vittorie è abbastanza deludente. Una cartolina con quando si trovava in testa verrà spedita da Yuki Tsunoda a tutti i suoi parenti. Il giapponese è cresciuto, gli manca qualcosa certo, ma rispetto all’anno scorso è stato tutto un altro Yuki.

Le cartoline del rammarico che partono da Yas Marina

Una cartolina piena di rammarico verrà spedita sicuramente da Lando Norris a Woking. Il pilota britannico sembrava davvero il vero antagonista a Yas Marina di Verstappen, ma così non è stato. Un weekend che lo ha visto addirittura mancare il podio. Cartolina che sicuramente sarà con le stesse lamentele dello scorso anno partirà da Lewis Hamilton in direzione di Stoccarda. Il leone inglese non è uno che si accontenta di un secondo posto nel mondiale, soprattutto dopo un fine settimana passato sempre dietro al compagno George. Oltre a ciò, va aggiunto che per il secondo GP di fila, non ha tagliato in qualifica il taglio della Q3.

Una cartolina piena di domande partirà dalla penna di Carlos Sainz verso Maranello. Certo, lo spagnolo partiva sedicesimo dopo aver toppato la qualifica il sabato. Il punto è che la strategia non ha avuto alcun senso, forse gli strateghi Ferrari pensavano che ci fosse ancora Nicholas Latifi in Formula 1? Visto che aspettavano con ansia un possibile ingresso della Safety Car ad Abu Dhabi. Una cartolina per chiarire che questa gara è stata lo specchio di tutta la stagione, verrà spedita da Valteri Bottas alla Sauber. Un’altra gara al di sotto di ogni aspettativa, il modo peggiore per la scuderia svizzera di chiudere la sua partnership con Alfa Romeo.

La Formula 1 si prepara alle chiacchere invernali dopo una stagione infinita

Tutti ora meritano il riposo, dai piloti a chi sta sul muretto, fino ai meccanici (forse chi lo merita di più) e agli addetti ai lavori. Ventidue prove hanno messo a dura prova tutti quelli che lavorano in Formula 1. Le feste di fine anno sono già partite nei team, che forse sono anche quel lato umano che ci piace vedere, dopo la conclusione di un anno così pieno di eventi. Il lavoro in fabbrica però, riprenderà in fretta con le chiacchiere invernali che sono già pronte a scatenarsi. Qualcuno già sarà pronto a scommettere su chi sarà il campione del mondo 2024, grazie alle solite informazioni… segrete.

FOTO: social Formula 1