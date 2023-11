Sam Lowes saluta il Motomondiale dopo dieci stagioni da protagonista. In Moto2 ha conquistato ottimi risultati ed ha trovato l’amore: ha conosciuto Marina Rossi, direttrice del team Marc VDS, con cui è convolato a nozze (leggi la loro storia). Ora Sam Lowes tornerà nel paddock della Superbike, lo stesso che lo aveva lasciato quando era un ragazzino e gareggiava in Supersport. All’epoca aveva partecipato a 43 gare salendo sul podio 23 volte. Nel 2013 si era laureato campione del mondo con la Yamaha del team Yakhnich Motorsports ed era poi approdato in Moto2.

Dal 2014 ad oggi è sempre stato protagonista. Ha terminato per quattro volte il Mondiale in top 5. A livello di risultato la sua stagione migliore è stata la 2020 con il terzo posto finale, 3 vittorie e 7 podi totali. Quest’anno non ha particolarmente brillato ma ha comunque vinto a Jerez. Il 13 luglio è stato ufficializzato il passaggio al Mondiale Superbike 2024 con il Marc VDS (leggi qui).

“Ieri è stata più di una gara, ho terminato in settima posizione dopo un week-end solido, ho finito a testa alta – scrive Sam Lowes su Istagram – Ho apprezzato molto il supporto si tutti, è stato un privilegio stare per 10 anni nel paddock dei GP. Sono sicuro che mi mancherà ma sono orgoglioso di quanto raggiunto. Ora il mio futuro sarà nel WorldSBK in cui sarò presente già l’anno prossimo. Per me è un piacere lavorare con persone fantastiche e ne sono molto grato a tutto il team, anche di poter approdare alla SBK proprio con Marc VDS”.

In una nota diffusa dalla squadra Sam Lowes traccia brevemente il bilancio della sua carriera in Moto2.

“Voglio esprimere un enorme ringraziamento al team per questi 4 anni fantastici. Ovviamente volevo fare di meglio ma i risultati sono stati buoni. Sono contento delle vittorie, dei podi, delle pole. Il paddock del Motomondiale è difficile, tutti cercano di vincere. Sono orgoglioso di ciò che ho ottenuto. Non è un addio al paddock della MotoGP, è più un “ci rivediamo in giro”. Tornerò ma che quando lo farò non sarà più per gareggiare”.

