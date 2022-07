Sam Lowes e Marina Rossi a nozze: quando la sposa è più titolata del pilota

Lui ha vinto un Campionato Mondiale nel 2009 in Supersport. Lei ha vinto quattro Titoli Mondiali con i team per cui ha lavorato. Sam Lowes e Marina Rossi hanno coronato la loro storia d’amore con il matrimonio, nel weekend a Montegridolfo, nell’entroterra romagnolo.

Marina Rossi è italo sammarinese, ha studiato lingue, e lavora da circa 15 anni nel Motomondiale. Ha iniziato la sua carriera nel Team Scot di San Marino vincendo il Campionato Mondiale classe 250 nel 2009 con Hiroshi Aoyama, su Honda privatissima. Lei era la coordinatrice della squadra, si occupava di logistica e dei vari aspetti organizzativi. E’ passata poi al Marc VDS Racing e lavora per la squadra belga da 13 anni: prima come Team Coordinator ed oggi come Team Director.

Con Marina Rossi alla dirigenza il Marc VDS Racing ha vinto tre Titoli Mondiali: nel 2014 con Tito Rabat, nel 2017 con Franco Morbidelli e nel 2019 con Alex Marquez.

Lei inizialmente non conosceva il volto di Sam Lowes ma riconosceva il suo casco, la sua tuta, la sua guida e quell’ inclinazione particolare con cui entra in curve. Si sono conosciuti diversi anni fa durante una trattativa tra Sam Lowes e il Marc VDS. Tra di loro è nato l’amore e hanno avuto una figlia Kathrin, Caterina come il nome della mamma di Marina ma nella lingua del papà.

Marina Rossi è considerata una donna estremamente tenace, decisa, determinata, che non si risparmia mai nel suo lavoro, sa quello che vuole e lotta per ottenerlo. Ha riscosso grande successo nel lavoro ma anche nella sua vita privata con una splendida famiglia. Adesso la caccia a nuovi titoli mondiali diventa…un’affare di famiglia.

Per le tue vacanze in moto: location da sogno a Belforte (Siena)

Foto: Facebook