MotoGP, Andrea Dovizioso nel FIM Steward Panel? No, grazie

Andrea Dovizioso chiuderà il capitolo MotoGP alla fine della stagione 2022, dopo un’ultima opaca esperienza con la Yamaha. Sperava in una moto più versatile quando l’estate scorsa ha deciso di voltare le spalle all’Aprilia, dopo una serie di test privati, per firmare con Lin Jarvis e Razlan Razali. Ci proverà fino all’ultimo ad avvicinarsi ad uno stile di guida diverso, ma ormai il futuro professionale è segnato e volge verso il motocross.

Andrea Dovizioso nel FIM Panel

Da un ventennio nel Motomondiale, il 36enne forlivese è il veterano della MotoGP, per tre volte ha conteso il Mondiale a Marc Marquez, ma forse non era ancora la Desmosedici GP abbastanza matura da poter puntare al titolo. Campione del mondo 2004 nella classe 125cc, si è parlato di un suo futuro ruolo in Direzione Gara, strameritato se si considera la sua lunga carriera e gli ottimi risultati con diversi marchi. Un ruolo centrale nel FIM Steward Panel, diretto da Freddie Spencer dal 2019. “Poiché ho 20 anni di esperienza, non rispondo come vorrei“, ha detto Andrea Dovizioso a Speedweek.com. “In questo momento non vedo nulla che mi interessi particolarmente. Ma la vita mi ha insegnato che non ha senso chiudere subito le porte“.

Il motocross dopo la MotoGP

Alcuni colleghi della classe MotoGP hanno più volte tirato in ballo il suo nome per il pannello degli Stewards della FIM, che stabilisce le eventuali sanzioni in caso di incidenti o errori regolamentari nei week-end di gara. Una “corte” decisionale più volte finita nel mirino del paddock e degli appassionati, per alcune sanzioni incomprensibili come la mancata penalizzazione di Taka Nakagami in Catalunya. Per Andrea Dovizioso non sembra però esserci futuro in questo settore tecnico. “Sono molto onorato che abbiano pensato a me per certi ruoli, ma al momento non sono pronto ad accettarlo. In passato mi è stato chiesto se mi avesse fatto piacere farlo in futuro. In questo momento no, vedremo successivamente“. A breve termine il ‘Dovi’ ha in mente di perseguire la sua passione per il motocross, magari con qualche gara di livello nazionale e focalizzandosi sulla crescita dei giovani. Non ha ancora ufficializzato nulla, ma starebbe lavorando ad un progetto sulla pista di Faenza dove si è allenato negli ultimi giorni.