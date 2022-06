MotoGP, il progetto di Dovizioso: una Academy in stile Valentino Rossi

Con dieci punti in classifica piloti MotoGP Andrea Dovizioso approda ad Assen, un circuito che non gli ha mai regalato una vittoria in oltre venti anni di carriera nel Motomondiale. Impossibile sfatare il tabù con una Yamaha M1 che non risponde alle sue richieste, con mancanza di grip al posteriore e modifiche che mai arriveranno da Iwata. Ormai non è un mistero che a fine stagione il 36enne forlivese lascerà l’asfalto delle piste per dedicarsi allo sterrato e al motocross.

Dovizioso arriva ad Assen

Pur tra molte difficoltà e assenza di stimoli, Andrea Dovizioso proverà a chiudere al meglio questa prima parte di stagione MotoGP, dopo i due punti raccolti al Sachsenring. “Assen storicamente non è stata la pista migliore per me, ma penso e spero che la Yamaha YZR-M1 funzionerà bene lì. Sul TT Circuit mi aspetto decisamente di più di quanto mi aspettassi al Sachsenring. Il mio obiettivo prima della pausa estiva è finire in una posizione migliore di quella che abbiamo ottenuto finora“. Nelle prime dieci gare il veterano della classe regina non ha mai centrato una top-10 e sul mercato piloti il suo nome non è mai comparso.

La direzione unica di Yamaha

I rapporti con Razlan Razali si sono presto incrinati, nel trasferimento da Yamaha ad Aprilia non è stato preso in considerazione. Eppure la RS-GP è una moto che il ‘Dovi’ conosce abbastanza bene dopo una serie di test privati sostenuti nel 2021. Mai avrebbe immaginato che la M1 potesse dargli tante noie, potendo vantare la fama di moto agile e facile da guidare. Invece l’ascesa iridata di Fabio Quartararo ha spinto lo sviluppo verso la sua direzione e a Iwata non possono che prendere in considerazione i suoi feedback prima di apportare modifiche e aggiornamenti. Non si può cambiare la strada che sta portando al secondo titolo MotoGP in due anni. Una scelta sicuramente comprensibile, ma che sta mettendo in difficoltà anche Franco Morbidelli.

Il futuro post MotoGP

Nel futuro di Andrea Dovizioso non ci sarà il Mondiale Superbike, dopo due decenni e passi a grandi livelli, e un titolo iridato nella classe cadetta nel 2004, non vuole dimostrare più nulla. Nei suoi piani ci sarebbe l’acquisto del circuito di Faenza, a pochi chilometri da casa sua. L’indiscrezione arriva da Marco Melandri durante un intervento social con Davide Valsecchi: “Pare voglia acquistare la pista di cross di Faenza, vorrebbe mettere su una Academy tipo Ranch di Valentino Rossi. Queste sono indiscrezioni che rimangono tra noi. Dopo una stagione cos’, alla sua età, diventa difficile trovare una sella competitiva per il prossimo Mondiale. Pensa che lui l’anno scorso ha provato l’Aprilia e ha scelto Yamaha. Pensa ora che vede l’Aprilia andare così…“.