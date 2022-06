MotoGP, Dovizioso guarda al futuro: “Ho un progetto in mente”

La stagione MotoGP di Andrea Dovizioso andrà avanti fino all’ultimo round, pur tra mille difficoltà, arrabbiature, momenti di sconforto. Non sembra esserci nulla da fare per migliorare l’adattamento alla Yamaha M1 così com’è adesso, salvo modifiche radicali che richiederebbero tempo e impegno da parte dei vertici di Iwata. Eventualità impossibile, dal momento che Fabio Quartararo vince e convince con la stessa moto, è il campione a dettare la linea dello sviluppo. Ancora più se si pensa che dal prossimo anno ci saranno solo due M1 in griglia e Andrea Dovizioso dirà definitivamente addio alla Yamaha e alla MotoGP.

Dovizioso verso l’addio alla MotoGP

Otto punti in nove gare è un risultato ben al di sotto di ogni aspettativa, tanto che si vocifera di un possibile addio anticipato del forlivese. Ipotesi che viene nuovamente smentita da Razlan Razali: “Al momento non c’è nessun piano. Andrea Dovizioso finirà la stagione con la nostra squadra“. Nel futuro del 36enne forlivese c’è il motocross, da scartare anche l’eventualità di un impegno nel WorldSBK. Dopo venti anni nel Motomondiale c’è voglia di cambiare. Ci ha riprovato a restare legato al suo mondo dopo l’addio alla Ducati e dieci mesi di attesa, ma la MotoGP di oggi è un altro pianeta rispetto a quello conosciuto in passato. “Al momento non sono competitivo in MotoGP… Per me il motocross è molto interessante, ho in mente un progetto“.

Si parla anche di un suo possibile impegno come manager nel paddock del Mondiale. “Personalmente mi sento onorato di essere già stato valutato per alcuni ruoli, dato che ero visto come un capo rilevante ed esperto. Ma in questo momento non sono disposto ad accettarlo. In passato, però, mi è stato chiesto se potevo essere interessato o meno, non posso negarlo“. Al di là di ogni strada percorribile quella che porta fuori dalla MotoGP è ormai segnata. Dopo Valentino Rossi, dalla prossima stagione l’Italia perderà un altro dei suoi idoli del passato.

La tua lettura per l’estate: “Visionaria. Io, Coco Chanel” Un imperdibile romanzo biografico