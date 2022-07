Diogo Moreira 8° in Supermoto in Francia prima del ritorno in Moto3

Non è arrivata una terza vittoria, ma Diogo Moreira è stato nuovamente protagonista in Supermoto. Il rookie Moto3 ha completato un’altra wild card con il team SGR Grau Racing dopo la tappa Mondiale e l’evento nel campionato spagnolo (entrambi conclusi in trionfo). Stavolta è toccato alla Francia ed alla pista di Saint-Amand Colombiers, a lui sconosciuta fino a questo weekend. Lo scopo è sempre continuare il recupero fisico in vista della ripartenza del Mondiale Moto3 dopo la lunga pausa estiva (5-7 agosto a Silverstone). Da sottolineare una volta di più che Moreira continua a distinguersi contro ragazzi di ben maggiore esperienza in questa specialità.

Com’è andata

Il pilota brasiliano di MT Helmets-MSi ha iniziato alla grande, piazzando il 4° crono (su 23 piloti S1 in azione) in occasione del primo contatto con la pista francese. In entrambe le sessioni di prove libere Moreira si è tenuto in seconda posizione, sempre a circa due decimi da Thomas Chareyre, capoclassifica in campionato con il marchio pesarese TM Racing. Per quanto riguarda le gare, nella prima corsa l’esordiente Moto3 ha ottenuto un bel secondo posto, il migliore dopo il leader. Anzi, non è mancata anche un’intensa battaglia proprio con Chareyre, prima che quest’ultimo riuscisse a prendere un certo margine. La seconda manche invece è stata condizionata da una caduta e dal 19° posto finale. Dalla somma dei due risultati esce un 8° posto, davvero niente male considerando che si trattava del debutto nel Campionato Francese Supermoto.

La classifica finale

Foto: Instagram Diogo Moreira/Grégory Ronjat