Moto2 Sachsenring: Sam Lowes in pole, Arbolino-Vietti in 3^ fila

Il ritorno nella prima casella in griglia. Sam Lowes scatterà dalla pole position per la prima volta quest’anno. Una prima volta assoluta è vedere Albert Arenas in prima fila Moto2, 2°, con Augusto Fernández in terza piazza. Doppio lavoro per Tony Arbolino e Celestino Vietti, costretti a disputare anche la Q1 per poi prendersi la terza fila. Per il leader Moto2 è una buona notizia vedere il diretto rivale solo in 14^ posizione… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: avanzano due italiani

Celestino Vietti deve rifare gli straordinari, non è riuscito a passare alla Q2 al primo colpo. Stesso discorso anche per Tony Arbolino, che tenta subito il gran tempo, vanificato però da un grosso rischio di caduta alla ‘solita’ prima curva. Si rifà però poco dopo, occupando uno dei quattro posti utili assieme al leader Moto2, a Jake Dixon ed a Marcel Schrötter. Alla fine la classifica si congela fino alla bandiera a scacchi, sono proprio loro i ragazzi che passano al turno successivo.

Q2: la zampata di Sam Lowes

Tre italiani in azione, i due citati e Lorenzo Dalla Porta, l’unico passato direttamente nelle FP3. Scatta così la battaglia per la pole position sulla pista tedesca, con i ragazzi Aspar immediatamente in bella evidenza. In seguito però arriva Sam Lowes e per restare in vetta, ecco la pole per il britannico di Marc VDS! La prima dell’anno, con la voglia di dimenticare i sei zeri consecutivi a referto… Esulta Albert Arenas, è la sua prima volta in prima fila in Moto2! Ma non è da meno Augusto Fernández, che si prende la terza casella in griglia.

Foto: motogp.com