Valentino Rossi è felice come un bambino al luna-park. Basta guadare le foto ed i video di Brands Hatch: la sua gioia è incontenibile. In gara-2 in Inghilterra ha conquistato il suo primo storico podio da pilota di auto del Fanatec GT World Challenge. Valentino Rossi, dopo un anno di apprendistato, sta andando fortissimo anche in auto con la BMW del team WRT. Assieme al suo compagno di equipaggio Maxime Martin ha conquistato il secondo posto in gara-2 dietro all’Audi R8 di Mattia Drudi e Ricardo Feller, due piloti tra i migliori al mondo. Drudi, romagnolo doc, ha un passato da protagonista in monoposto e dal 2019 è pilota ufficiale Audi. Feller è stato campione ADAC GT. Il livello di questo campionato è veramente alto, con piloti con una lunga carriera automobilistica alle spalle. Non è assolutamente una categoria per gentleman driver o amatori ma per super professionisti: riuscire ad essere protagonisti in un contesto così competitivo è da veri campioni.

Valentino Rossi dopo la gara è salito sul tetto della sua vettura ed ha esultato “Sono felicissimo, grazie al mio compagno e a tutto il team: è fantastico”.

E’ stata dunque una domenica indimenticabile per Valentino Rossi che prima di scendere in pista aveva assistito da lontano al successo di Marco Bezzecchi con il team Mooney VR46. La sua squadra è la migliore nella classifica a squadre di MotoGP. Quest’anno è cresciuta a livelli esponenziali con Bezzecchi secondo nel Mondiale appena un punto da Pecco Bagnaia. Vale continua quindi a mietere successi professionali ed in una doppia veste: da pilota di auto e da boss della VR46.

https://www.facebook.com/watch/?v=203598032484743

Foto: Fanatec GT World Challenge