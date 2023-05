Seconda vittoria stagionale per Marco Bezzecchi e il suo nome scolpito nella storia della MotoGP. Vince la gara numero 1000 del Motomondiale e si riavvicina alla testa della classifica, ad un solo punto dall’amico di Academy Francesco Bagnaia. In una domenica costellata da cadute, incidenti, liti e riappacificazioni immediate, il pilota romagnolo dimostra di essere non solo veloce, ma anche molto intelligente. E arriva al Mugello con una certezza: nella corsa al titolo iridato c’è anche lui.

Bezzecchi firma il GP numero 1000

Per la terza volta dall’inizio del campionato Francesco Bagnaia rimedia una caduta e lascia campo aperto al collega Marco Bezzecchi, che inizia a farsi veramente insidioso. Ducati sicuramente tenterà di blindarlo, magari con una promozione a breve termine nel team Pramac, in attesa di guadagnarsi un posto nel team factory. A Termas aveva vinto approfittando di una gara sul bagnato, stavolta si è consacrato sull’asciutto di Le Mans. Intanto l’allievo riccioluto di Valentino Rossi conquista consensi a suon’ di vittorie e simpatia. In una domenica perfetta punzecchia la Dorna dopo la premiazione. “Ho vinto la gara numero 1000 e mi hanno dato una coppetta da 100 grammi, ma le vedono quelle della Formula 1?“.

Sfida al vertice della MotoGP

Decisivo per questo grande risultato l’incidente avvenuto al quinto giro tra Francesco Bagnaia e Maverick Vinales. Poche curve dopo anche Luca Marini e Alex Marquez sono finiti out, spianando la strada di Marco Bezzecchi verso la vittoria. Un sorpasso troppo frenetico su Marc Marquez l’ha costretto a cedere una posizione, ha fatto passare Jorge Martin, ma al decimo giro ha iniziato ad attaccare prima il rivale Pramac, poi la KTM di Jack Miller. Dopo aver sgombrato l’orizzonte ha spinto sull’acceleratore imprimendo un ritmo martellante, fino alla vittoria sul circuito francese che lo proietta a -1 da Bagnaia. “Siamo grandi amici, e questo non cambierà, ma in pista vogliamo batterci“.

La speranza è che questa amicizia possa continuare anche al di là dei risultati… “Voglio provare a continuare così. Sai, è difficile perché in MotoGP la rivalità è molto forte“, ha sottolineato Marco Bezzecchi. “Ma avere un amico come lui e come gli altri membri della Academy rende le cose un po’ più facili, quindi spero di continuare così con lui“. E prima di dimettersi dai media ricorda: “Siamo grandissimi amici, ma è difficile esserlo in pista“.

Foto: MotoGP.com