La giornata di test a Valencia ha confermato che Marc Marquez sarà tra i protagonisti della prossima stagione MotoGP. Dopo 49 giri è scoccata la fatidica scintilla tra il pluricampione e la Ducati Desmosedici, che ha lasciato una Honda in piena crisi tecnica per aprire una nuova parentesi con Gresini. Nel box della squadra satellite c’è grande entusiasmo: dopo le cinque vittorie raccolte nei primi due anni in classe regina (4 con Bastianini e una con Di Giannantonio), adesso può sognare in grande.

Il commento di Alex Marquez

I fratelli Marquez si ritrovano nello stesso box a distanza di tre anni, dopo che l’incidente di Jerez 2020 li ha separati dalla ‘scatola’ Repsol Honda. Nel 2023 Alex è ‘fuggito’ via dalla Honda per abbracciare il progetto Gresini Racing, un anno dopo tocca a Marc. “È vero che c’è rivalità, perché è solo un altro compagno di squadra. Ma è mio fratello e questo rende ancora più forte l’unione tra i due gruppi di tecnici e questo è importante. Cresceremo come squadra e questo ci porterà benefici per il futuro“, ha dichiarato Alex Marquez al termine del test MotoGP a Cheste. “E stavolta io e Marc potremo chiacchierare anche delle sensazioni sulla moto“.

Marc Marquez… buona la prima!

L’otto volte iridato ha chiuso l’esordio sulla Ducati Desmosedici a 171 millesimi dall’Aprilia di Vinales, dimostrando di potersi adattare in tempi rapidi alla nuova moto. Marc ha tutta l’intenzione di fare la storia e nel box di Nadia Padovani non hanno paura di sbilanciarsi: con Marquez in squadra l’obiettivo non può essere che quello di puntare al titolo mondiale. Sono già in tanti a guardare i suoi dati, come quelli relativi alla curva 8 del Ricardo Tormo. Il pilota catalano riesce a percorrerla in terza marcia, mentre gli altri in seconda. Un particolare che non è sfuggito e mette già qualche brivido ai compagni di marca e ai rivali. “Lì pare che quasi non freni” ha commentato Enea Bastianini.

Vietato parlare a causa del contratto che lo lega ancora alla Honda fino al 31 dicembre, ma a volte una foto vale più di mille parole. Ed è quella che abbiamo visto dopo essere rientrato ai box in seguito ai primi giri sulla Rossa. Con la Ducati tutto è più semplice e Marc Marquez è stato veloce fin dal primo giorno, a tal punto che piloti e manager lo vedono in lotta per il prossimo titolo. Michele Masini, direttore sportivo del Gresini Racing Team, non può sbottonarsi più di tanto. Anche se è difficile contenere l’entusiasmo… “Il sorriso è su tutti i nostri volti, questo è molto chiaro, anche dopo una stagione lunga come questa, non vediamo l’ora di iniziare la nuova stagione“, ha ammesso a Dazn.

L’entusiasmo nel box Gresini

I due fratelli Marquez potranno contare sulla Desmosedici GP23 con cui Francesco Bagnaia e Jorge Martin hanno chiuso rispettivamente al primo e secondo posto la stagione 2023. “Dai tempi sul giro si capiscono tante cose…“, ha aggiunto Masini. “Diciamo che in squadra c’è un clima ottimale… Non posso parlare molto di Marc, ma si vede già dai tempi… Dobbiamo restare con i piedi per terra, ma con questo ambiente penso che lavoreremo molto bene“. Con l’arrivo di Marc si attende anche un’ulteriore progressione del fratello minore. “Alex ha provato molti cambiamenti in tutte le parti della moto, sia nel setup, nel motore, nell’elettronica… è un netto miglioramento. Possiamo competere con la moto che ha vinto questo Mondiale. Non vediamo l’ora di fare i test di Sepang per trovare il giusto setting, ma le sensazioni si sono confermate ottimali con la nuova moto, cosa molto importante“.

Foto: Gresini Racing