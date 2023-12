Superbike, Razgatlioglu è pronto: si avvicina il debutto sulla BMW

C’è chi ancora non ha concluso il proprio 2023 nel Mondiale Superbike: la BMW. Infatti, non avendo avuto la possibilità di schierare prima Toprak Razgatlioglu, la casa tedesca ha dovuto rinviare i propri test di fine anno. Non la situazione ideale, visto che a dicembre le temperature sono ancora più basse e di conseguenza le condizioni della pista sono tutt’altro che perfette. Comunque, l’obiettivo è quello di raccogliere dati utili allo sviluppo in ottica 2024.

Superbike, Razgatlioglu prova la BMW: le date

Razgatlioglu debutterà sulla M 1000 RR lunedì 4 dicembre a Portimao. Con lui ci sarà, ovviamente, anche il compagno di squadra Michael van der Mark. I due hanno condiviso il box per un anno (il 2020) anche in Yamaha e adesso tornano a lavorare assieme.

Dopo una giornata in Portogallo, il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK sarà in azione a Jerez martedì 5 e mercoledì 6 dicembre. La speranza è che il meteo consenta a Toprak e Mickey di girare in condizioni accettabili, altrimenti sarà più complicato trovare una base su cui lavorare in vista del 2024. Sarà interessante vedere come si adatterà il pilota turco alla nuova moto, se riuscirà ad avere una buona velocità in tempi brevi oppure se gli servirà tanto tempo per essere a un ottimo livello. La sfida è molto stimolante per lui, dato che BMW non ha mai conquistato il titolo mondiale Superbike.

Honda ancora in azione e debutto di Sam Lowes

Oltre a BMW, anche in Honda tornerà in pista prima di iniziare le vacanze. A Portimao il team HRC proverà nuovamente la nuova CBR1000RR-R. Xavi Vierge e Iker Lecuona hanno espresso commenti molto positivi dopo il test a Jerez, pertanto sarà interessante capire se l’Autodromo Internacional do Algarve ci saranno delle conferme.

A proposito di Jerez, proprio lì Sam Lowes e il team Marc VDS faranno il proprio debutto. Ovviamente, c’è curiosità di vedere come se la caverà il fratello gemello di Alex dopo le tante stagioni trascorse in Moto2.

Foto: Yamaha