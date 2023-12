Superbike, da Rea a Iannone: le previsioni di Pedrosa per il 2024

Il Mondiale Superbike 2024 sarà molto interessante, anche perché in griglia ci saranno diverse novità e gli appassionati non vedono l’ora che inizi il campionato. Jonathan Rea sulla Yamaha, Toprak Razgatlioglu sulla BMW, Axel Bassani sulla Kawasaki, il ritorno di Andrea Iannone, Nicolò Bulega sulla Ducati del team ufficiale, la nuova Honda… Non mancano gli ingredienti per una stagione ricca di spettacolo.

Superbike, Pedrosa fiducioso su Rea e Razgatlioglu

Dani Pedrosa è stato interpellato da WorldSBK in merito ai cambiamenti importanti del 2024 e su Rea in Yamaha si è detto abbastanza sicuro: “Penso che sia un cambiamento che lo motiverà a ripartire e a provare a confrontarsi con Bautista. Finora Toprak è stato molto forte con quella moto, quindi Jonny ora ha di nuovo la possibilità di lottare per il campionato. Vedremo in inverno quanto sarà determinato quest’inverno per prepararsi alla lotta“.

La BMW è più indietro della Yamaha, ma Razgatlioglu ha deciso di scommettere su quel progetto e lo stesso Pedrosa è curioso di vedere cosa riuscirà a fare: “Sarà interessante. All’inizio potrebbe avere qualche difficoltà e farà un po’ di fatica, ma dovrà trovare il modo di fare la differenza. Toprak è sempre molto bello da guardare. È spettacolare e ha delle manovre davvero aggressive in curva. Vedremo se riuscirà a gestire la BMW come faceva con la Yamaha“.

Peso extra per Bautista e il ritorno di Iannone

Inevitabile parlare anche del campione Alvaro Bautista e delle ripercussioni sul nuovo regolamento che lo costringerà a correre con dei chili di zavorra sulla sua Ducati: “Alvaro dovrà girare con una moto più pesante del solito – spiega Dani – e vedremo come andrà in pista. Il motore è potente, però quando cambi le regole in modo così drastico con l’aggiunta di peso, ciò giocherà un ruolo importante. Vediamo come se la caveranno i ragazzi di Ducati cercando di far funzionare la moto come prima“.

Infine, l’attuale tester KTM ha detto il proprio pensiero su Iannone, che dopo la squalifica per doping torna a correre e lo fa nel Mondiale Superbike: “Vedremo come andrà. Con la Ducati avrà buone possibilità di essere davanti e di lottare per le vittorie. Tuttavia, a lungo termine non so se potrà essere pronto per lottare per il titolo, perché è rimasto lontano molto tempo. Comunque penso che abbia le capacità e la velocità per stare davanti e battagliare per vincere“.