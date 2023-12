Circa 700 invitati per la celebrazione del 58° evento FIM, svolto quest’anno a Liverpool e dedicato ai campioni del mondo da sei diverse specialità sportive: Circuit Racing, Motocross, Trial, Enduro, Cross Country Rallies e Track Racing. Una serata condotta dai Maestri delle Cerimonie Barbara Pedrotti, James Toseland, Rachel Stringer e Matthew Roberts. Un evento in cui hanno brillato anche varie stelle tricolori, dal campione MotoGP Francesco Bagnaia ad Andrea Adamo iridato MX2, da Nicolò Bulega re della Supersport a Mattia Casadei primo iridato MotoE, dal campione Endurance Niccolò Canepa a Kevin Cristino in Youth Enduro. Certo non solo loro, di seguito ecco tutti i nomi dei premiati nell’evento 2023.

I Trofei FIM

Per cominciare sono stati consegnati alcuni Trofei FIM: in Spagna il trofeo Women in Motocycling (Donne nel Motociclismo), premiando il motociclismo nelle scuole, ed il FIM Trophy for the Future, in riferimento alla competizione universitaria Motostudent (nella quale, ricordiamo, ben figurano ogni anno anche le università tricolori). All’Italia l’ Enviroment Trophy, il trofeo “verde” consegnato al Circuito di Misano durante il round MotoGP, per finire con l’Australia ed il Trofeo Fair Play per The Distinguished Gentleman’s Ride, il raduno per motociclisti che annualmente ha luogo il tutto il mondo contemporaneamente. In seguito sono stati assegnati alcuni riconoscimenti: Jorge Viegas, Presidente, ha consegnato la Medaglia d’Oro Nicolas Rodil des Valle a Michael Scott, giornalista di lungo corso e grande esperienza, e in forma postuma a Mike Trimby, CEO e fondatore di IRTA recentemente scomparso.

Circuit Racing, i primi campioni

Giovanni Copioli, presidente vice-presidente Federmoto Internazionale, e Paul Kingwere, direttore della commissione della categoria, sono stati gli incaricati di consegnare i primi riconoscimenti. Elenchiamo tutti i campioni premiati: Todd Ellis e la sua passeggera Emmanuelle Clement, Campioni Sidecar; Karel Hanika, Campione FIM Endurance; Mattia Casadei, il primo iridato MotoE; Jeffrey Buis, Campione Supersport 300; Nicolò Bulega, Campione Supersport; Angel Piqueras, Campione FIM JuniorGP; Jaume Masia, Campione Moto3; Pedro Acosta, Campione Moto2.

Cross, i campioni FIM

Le Leggende delle specialità Dave Thorpe e Livia Lancelot sono stati gli incaricati di consegnare le medaglie a tutti i campioni Motocross. Ricordiamoli tutti: Aki Pihlaja, Campione FIM Snowcross; Dani Heitink, Campione FIM 85cc Junior Motocross; Mathis Valin, Campione 125cc Junior Motocross; Andrea Adamo, Campione MX2 Motocross; Marvin Vanluchene ed il passeggero Nicolas Musset, Campioni Sidecar Motocross; Marc-Reiner Schmidt, Campione FIM S1GP SuperMoto; Max Anstie, Campione FIM SX2 World Supercross. Nella lista c’erano anche Ken Roczen, Campione WSX World Supercross, e Courtney Duncan, Campionessa Women’s Motocross, che non hanno però presenziato alla serata.

I campioni Trial ed Enduro

Da Ignacio Verneda e Thierry Michaud, direttore della commissione Trial, sono arrivati i premi per questa specialità, a cominciare dalla campionessa Emma Bristow, per poi continuare con il campione X-Trial Toni Bou, il campione Trial2 Billy Green ed il campione Trial3 George Hemingway. Seguono i campioni enduro, premiati dal direttore della commissione FIM apposta John Collins assieme a Françoise Emery: Billy Bolt, Campione FIM SuperEnduro; Kevin Cristino, Campione FIM Youth Enduro; Jed Etchells, Campione Junior Enduro; Jane Daniels, Campionessa Women’s Enduro; Brad Freeman, Campione E3 Enduro; Steve Holcombe, Campione E2 Enduro; Josep Garcia, Campione E1 Enduro; Manuel Lettenbichler, Campione Hard Enduro; Mitch Brightmore, Campione Junior Hard Enduro.

Track Racing, i campioni FIM

A seguire tocca alle stelle del Track Racing, con la Leggenda Barry Briggs ed il direttore FIM Track Racing Armando Castagna che hanno dato le medaglie ai campioni di specialità. In ordine, si è trattato di Rasmus Karlsson, Campione del Mondo FIM Speedway SGP3; a seguire Mateusz Cierniak, Campione del Mondo FIM Speedway Under 21 SGP2; ecco poi il “gladiatore” (questa la definizione dei ‘re del ghiaccio’) Martin Haarahiltunen, Campione del Mondo Ice Speedway; Martin Smolinski, Campione del Mondo Long Track; infine Ervin Krajčovič, Campione del Mondo FIM Flat Track.

Campioni per Nazioni

Arriviamo ai campionati del mondo vinti per nazionalità, ovvero emergendo come squadra per il proprio paese. Nuovamente sul palco il presidente FIM Jorge Viegas, che ha consegnato tutte le medaglie ottenute in questa categoria, a cominciare dalla Gran Bretagna, che ha vinto il Trial delle Nazioni femminile, mentre la Spagna si è assicurata la vittoria nella categoria maschile. Gli Stati Uniti hanno fatto doppietta nei FIM Internazionale Sei Giorni Enduro, assicurandosi il trofeo sia femminile che maschile. Il Long Track delle Nazioni invece è andato ai Paesi Bassi, la Polonia è invece emersa nello Speedway, prendendosi il titolo sia Nazioni Under 21 che World Cup. Infine la Francia, che porta a casa ben quattro riconoscimenti: Internazionale Sei Giorni Enduro Junior, Junior SuperMoto delle Nazioni, SuperMoto delle Nazioni e Motocross delle Nazioni.

L’Endurance e gli “ultimi campioni” FIM

François Ribeiro è salito poi sul palco per premiare i campioni del mondo: YART Yamaha è stata la squadra campione grazie a Niccolò Canepa, Marvin Fritz e Karel Hanika. Per finire, di nuovo con Jorge Viegas, è toccato agli “ultimi campioni”, iniziando dall’iridato Rally-Raid Luciano Benavides, il campionissimo TrialGP Toni Bou, poi l’iridato FIM EnduroGP Steve Holcombe. Avanti con il campione Speedway Grand Prix Bartosz Zmarzlik, tocca poi al nuovo re MXGP Jorge Prado, al campione Superbike Alvaro Bautista ed infine all’iridato MotoGP Francesco Bagnaia.

