Pedro Acosta: quando vincere subito diventa un “problema”

Senza dubbio nella prossima stagione MotoGP uno degli osservati speciali sarà Pedro Acosta. Non potrebbe essere diversamente per l’unico esordiente del 2024, diventato campione Moto3 e Moto2 (come lui solo Alex Marquez) in appena tre anni mondiali. Certo è un riconoscimento al suo talento, ma c’è sempre il rovescio della medaglia. L’ha ammesso lo stesso Acosta: vincere subito può rivelarsi infatti anche un problema, un peso, con tutte le inevitabili conseguenze con cui fare i conti.

Tutto troppo in fretta

“Uno dei miei grandi problemi è stato arrivare nel Mondiale e vincere al primo anno. Probabilmente è stato più un problema che una cosa buona.” Come di consueto Pedro Acosta non usa giri di parole per dire quello che pensa, anche stavolta quindi arriva dritto al punto. Anche perché in un certo senso quel primo anno trionfale ha influito non poco sull’annata successiva, quand’è passato in Moto2. Lo sappiamo, per buona parte dell’anno non è andata benissimo, ma Acosta sa il perché. “Non avevo idea di cosa volesse dire arrivare nel Mondiale, fare fatica, non vincere gare, per poi iniziare a progredire” ha confessato lo spagnolo a motogp.com. “Non sapevo quindi cosa volesse dire vivere un brutto anno.” Fino al debutto in classe intermedia. “Mi mancava il feeling con la moto e sono caduto tanto. Ora so che cosa vuol dire.”

La svolta di Acosta

La stagione 2022 quindi possiamo dire che è un passo fondamentale. Stavolta ci sono stati dei punti da sistemare, aspetti che il pilota di Mazarron non aveva ancora considerato. “Ho capito cosa vuol dire lottare per raggiungere un obiettivo” ha infatti sottolineato Pedro Acosta. “Con un anno d’esperienza in più è stato più facile arrivare in un tracciato e dirmi che dovevo fare questo, quello, quest’altro per essere veloce.” Concentrato, con le idee ben più chiare ed un obiettivo preciso: Acosta si è presentato così all’inizio del 2023. “Stavolta ero molto più calmo rispetto al 2021” ha rimarcato Acosta. “Allora quasi non mi rendevo conto di quello che stava succedendo, stavolta me la sono goduta molto di più.” Il secondo titolo vale di più, ma il conteggio potrebbe essere appena iniziato.

