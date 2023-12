Supersport, Federico Fuligni “Essenziale partire con il piede giusto”

Federico Fuligni ha le idee chiare: nel 2024 punta alla vittoria del World Challenge nell’ambito del Mondiale Supersport. L’anno prossimo gareggerà ancora con il team Orelac Racing Ducati ed avrà come compagno di squadra Lorenzo Baldassarri, un team-mate forte ma soprattutto un amico.

“Sono contento di proseguire con il team Orelac Racing – commenta Federico Fuligni – è sempre positivo portare avanti un percorso già iniziato. Mi fa molto piacere avere come compagno di squadra Lorenzo Baldassarri perché lo conosco da un sacco di tempo ed è un amico. Dividere il box con una persona con si ha un bel rapporto è sempre molto bello poi ovviamente facciamo uno sport individuale ed ognuno pensa per se. L’anno scorso ero con Raffaele De Rosa che è sempre stato un ottimo compagno e ci siamo trovati benissimo. Ora arriva un altro pilota con cui ho un bellissimo rapporto e ciò può aiutare la squadra a raggiungere obbiettivi importanti”.

Federico Fuligni è reduce da un infortunio e sta lavorando sodo per tornare in forma.

“Non vedo l’ora di tornare in moto perché è a Portimao mi ero infortunato e quindi è da tanto che non giro. Durante questi mesi comunque ho lavorato sodo per tornare in forma e mi farò trovare pronto per la prima di campionato. L’obbiettivo è cercare di vincere il World Challenge ma non sarà facile perché il prossimo anno ci sono altri contendenti molto forti come Simone Corsi e Raffaele De Rosa quindi non sarà facile giocarsela con loro. La squadra è pronta: credo che sia io che il team potremo fare un’ulteriore crescita e puntare al titolo. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dagli infortuni che hanno condizionato la mia carriera. Si fa tanta fatica arrivare in cima alla vetta ma poi basta nulla per ritornare già. Nel 2024 punto in alto: l’essenziale è iniziare con il piede giusto e ben preparati”.

Foto Orelac Racing