Superbike: al via la prevendita per il round di Cremona

È iniziata ufficialmente la vendita dei primi biglietti esclusivi per l’Italian Round del Mondiale Superbike, in programma a Cremona dal 20 al 22 settembre. Già disponibili 3.000 biglietti, acquistabili tramite Ticketone. Al momento si possono acquistare quelli per “Tribuna 1” e il “Prato”, i restanti da febbraio 2024. Prezzi interi per “ Prato” vanno da da 40 a 75 Euro e per “Tribuna 1 + Paddock” da 40 a 120 euro mentre i ridotti “ Prato” da 35 a 65 euro e “Tribuna1 + Paddock” da 35 a 110 euro.

Intanto il CEO del Cremona Circuit Alessandro Canevarolo ha presentato le principali modifiche al circuito attuale in vista della Superbike. Previsto l’aggiornamento del layout attuale con l’aumento della lunghezza totale del circuito a 3.768 metri. Ci saranno quattro zone tribune, progettate per accogliere 25.000 spettatori al giorno (previsti 50.000 spettatori per il weekend). Verrà fatta poi l’analisi, la verifica e la conferma delle superfici paddock e delle disponibilità box. Verranno inoltre predisposte due aree parcheggio nelle immediate vicinanze del circuito gratuite e raggiungibili a piedi. I lavori di ristrutturazione sono già in corso e termineranno a fine febbraio 2024.

L’investimento totale del progetto si aggira intorno agli 8-9 milioni di euro, distribuiti su due anni.

ll 23-24 maggio 2024 si svolgeranno due giornate di test ufficiali per le categorie WorldSBK e WorldSSP dedicate a team e piloti.

Durante l’anno si svolgeranno come sempre le prove libere amatoriali e subiranno un aumento di appena un euro in segno di gratitudine verso gli appassionati che hanno dato fiducia al Cremona Circuit negli ultimi anni.

