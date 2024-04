Emmanuel Collard: una vita ad aspettare una possibilità in Formula 1

Quanti nella loro vita hanno seguito un pilota o un’atleta in qualsiasi sport e si sono chiesti:” ma perché non gli danno una possibilità vera?”. Ecco, questo è ciò che si potrebbe dire di Emmanuel Collard, il talento francese che è sempre stato ad un passo dall’entrare in Formula 1, ma poi ha sempre visto svanire tutto. Una storia passata nel dietro le quinte del paddock, come tester mentre raggiungeva grandi risultati nella 24h di Le Mans e in altri campionati in giro per il mondo. Ripercorriamo tutto di lui, soprattutto quei no che si preso in faccia nella sua carriera da pilota.

Gli esordi come collaudatore della Ligier

Emmanuel Collard nasce a Aprajon in un comune francese di meno di 11mila anime. Collard capisce sin da subito quale sarà la sua strada ed infatti inizia a partecipare ai campionati Kart. I suoi risultati in giro per la Francia sono notevoli e così nel 1989 arriva la prima grande chiamata. La scuderia transalpina Ligier lo fa esordire come tester. Emmanuel testa così la JS33 motorizzata Ford, diventando a soli 18 anni il più giovane tester della storia della Formula 1. Un record battuto solo nel 2002 da Nico Rosberg, quando provò la William BMW. Il pilota transalpino si comporta bene, ma è evidente che per il momento nel team non c’è spazio per lui. La Ligier quell’anno aveva nella sua line-up altri due francesi come René Arnoux e Olivier Grouillard. La squadra di Abrest in quella stagione raccolse solo tre punti totali.

La Ligier continua la sua avventura in Formula 1 senza grandi risultati e Collard dal 1990 diventa il tester ufficiale. La squadra quell’anno avrebbe potuto dargli spazio, dato che stava cambiando tutti e due i suoi alfieri. Ma invece di lanciarlo al top, decise di farlo correre la Formula Renault. Il motivo è quello solito:” il ragazzo si deve fare”. Emmanuel Collard ha voglia di esordire e in quella stagione vince il campionato Formula Renault. Nel 1992 esordisce nel mondiale Formula 3000. Quell’anno la giovane promessa francese chiuderà la stagione all’ottavo posto con un podio conquistato nel mondiale. Il team fa capire che non punta molto su di lui ed ecco che altre scuderie di Formula 1 si interessano a lui.

Quel drammatico no del 1997

I suoi impegni sono sempre verso il campionato Formula 3000 ma l’età avanza e la voglia di esordire in campionati maggiori aumenta. Nel 1995 inizia la vera carriera di Emmanuel Collard che va a correre in Porsche Supercar ed approda anche nella gara madre dell’automobilismo, la 24h di Le Mans. La sua carriera si sposta sempre di più sulle gomme coperte e nel 1996 arriva la sua vittoria nel campionato Porsche che gli apre le porte del mondiale endurance. Inizia così la sua grande passione con la 24h di Le Mans che vincerà nel 2003 nella categoria GT. La vittoria arrivò con il team statunitense Alex Job Racing Petersen Motorsport su una Porsche 996. Collard sfiorerà altre volte la vittoria nella mitica 24h ore, come nel 2016 con il Team AF nella categoria GTE. Il francese con gli altri co-piloti sfiorò la vittoria con la Ferrari 458. Podio raggiunto anche nel 2020 nella medesima categoria sempre con la scuderia Amato Ferrari Corse.

Questi suoi numeri nella sua lunga carriera non passano inosservati e addirittura tre team di Formula 1 gli concedono prove da tester. Scuderie come Williams, Benetton e Tyrrell con le quali sfiora davvero l’esordio nel massimo campionato. La Tyrrell era pronta a farlo esordire come pilota ufficiale da inizio anno, ma la mancanza di fondi nel team britannico rese vano ogni tipo di accordo. Nel 1997 Alain Prost lo chiama nel suo team a sostituire Shinji Nakano. La Prost Gran Prix però, è costretta ad annullare tutto, in quanto il motorista Mugen Motorsport vuole che a correre sia Nakano. Nello stesso anno, il team di Alain deve sostituire Olivier Panis che si è infortunato nel GP del Canada. Flavio Briatore che era il team principal all’epoca del Prost Gran Prix non ha dubbi, vuole Collard per sostituire il suo pilota nel GP di Francia. La grande occasione di Emmanuel Collard in Formula 1 sembra arrivata e proprio a casa sua, ma Prost in persona blocca tutto e preferisce al connazionale un giovane Jarno Trulli che stava correndo in quella stagione con la Minardi.

La fine dei sogni per Emmanuel Collard

Quella decisione di Alain sarà la pietra tombale sulle speranze di vedere Emmanuel Collard in un GP di Formula 1. Collard dopo quella volta spezzerà ogni legame con il massimo campionato automobilistico. Una vita ad inseguire un sogno che gli è sfumato sempre per poco, lui che sembrava dopo quel test con la Ligier il predestinato francese in Formula 1. La storia però ci ha narrato di altro, di una Formula 1 senza Emmanuel e di lui che ha comunque continuato a vivere della sua passione andando a correre altrove. Oggi è il 3 aprile e in questo giorno del 1971 Collard veniva alla luce, chissà che come regalo non voglia tornare a cambiare qualcosa o un solo attimo di quel 1997, l’anno in cui è stato vicinissimo a gareggiare in F1.

FOTO: social Formula 1