Positivo il rendimento di Phillip Oettl dal round di Magny-Cours in poi. Tolto l’undicesimo posto in Gara 1 a Portimao, ha chiuso sempre in top 10 le altre manche. Il pilota del team Go Eleven ha trovato una buona continuità e vuole fare bene anche nell’ultimo appuntamento a Jerez. Chiudere con dei buoni risultati in Spagna gli può essere utile anche per trovare un posto in griglia Superbike per il 2024.

Superbike, Oettl vuole convincere il team Motocorsa

Il pilota tedesco non continuerà a correre con il team Go Eleven, che l’anno prossimo dovrebbe schierare Andrea Iannone. Quest’ultimo sta ancora scontando la squalifica per doping e ha grande voglia di rimettersi in gioco. La squadra di Gianni Ramello è pronta a dargli un’occasione.

E Oettl? Potrebbe comunque rimanere in sella a una Ducati Panigale V4 R, dato che con Loris Baz si contende il posto che Axel Bassani lascerà libero nel team Motocorsa. Lorenzo Mauri ha deciso di mettere alla prova entrambi nel test che si disputerà a Jerez dopo l’ultimo evento del WorldSBK: “Non mi interessa il tempo sul giro – ha dichiarato a Portimao – voglio vedere come lavorano e come si inseriscono nella squadra“.

Philipp in vantaggio su Baz

Oettl conosce la Ducati Panigale V4 R meglio di Baz, che comunque l’aveva guidata nel 2021 sostituendo per due round l’infortunato Chaz Davies nel team Go Eleven. Il francese fece buoni risultati nei due round risputati, però non ottenne un contratto e finì per firmare con BMW. Nel team Bonovo Action ha fatto abbastanza bene lo scorso anno, mentre nel 2023 ha avuto maggiori difficoltà e non è stato confermato per il 2024.

Philipp, che è anche più giovane di Loris (27 anni contro 30), parte avvantaggiato e un finale di stagione brillante può aiutarlo a convincere il team Motocorsa. A Portimao ha fatto vedere di avere le idee chiare: “Complessivamente sono soddisfatto – riporta Speedweek – anche se mi aspettavo qualcosa in più in termini di risultati. Il giro di qualifica non è stato perfetto e questo ha reso le cose più difficili. Penso di aver inviato il segnale giusto alle persone giuste. Merito questo posto“. Vedremo se Mauri punterà su di lui per rimpiazzare Bassani.

