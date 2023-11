Riders’Land in festa: quindici anni fa si celebrava il Sic

Tempo di cene, di feste, di gioia. Nella Riders’Land ed in tutta la Motor Valley si esulta per Pecco Bagnaia, per il terzo posto di Marco Bezzecchi e per la Ducati in generale. Quindici anni fa si festeggia il titolo mondiale conquistato da Marco Simoncelli. E proprio in questo momento di felicità riaffiora il ricordo del party organizzato per il Sic a Coriano, nel cuore della Riders’Land.

“Sono contentissimo di essere qui con tutta questa gente. Coriano ha 9600 abitanti e ci sono tutti o quasi”. Con queste parole Marco Simoncelli salutava i suoi tifosi presenti al SuperSic Day, la grande festa organizzata dal Comune di Coriano, la provincia di Rimini, la Proloco di Coriano e dal Nuovo Moto Club Renzo Pasolini. Il centro del paese era gremito di gente che ha festeggiato il nuovo Campione del Mondo classe 250. Tra i premiati c’erano anche 2 ragazzini giovanissimi: Enea Bastianini pluri-campione di minimoto e Nicolò Antonelli che aveva trionfato nel Campionato Italiano MiniGP50. Chi avrebbe immaginato quel giorno che il piccolo Enea Bastianini sarebbe arrivato poi in MotoGP ma il Sic era stato per certi aspetti profetico.

“I piloti non sono macchine e ognuno ha bisogno dei suoi tempi per crescere e maturare. Se uno vince dopo tre anni non è detto che sia meno di forte di un altro che vince subito al primo anno”. Simoncelli aveva dato il meglio di se con il suo vasto repertorio di battute “Quando gareggiavo in minimoto vincevo le coppe ma quelle di maiale. Quanto sarebbe bello se anche nel Mondiale premiassero con i salami, le coppe e i prosciutti! Io sono sempre me stesso e dico sempre quello che penso. Mi rendo conto che questa cosa talvolta mi può arrecare degli svantaggi perché a qualcuno posso stare antipatico ma non m’interessa. .”. Ecco, Marco Simoncelli era così: umile e genuino. Se il destino non avesse scritto la parola fine così presto sarebbe stato un vero spasso. Chissà quante altre feste in suo onore ci sarebbero state nella Riders’ Land.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri