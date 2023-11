MotoGP, CryptoDATA RNF avvisa Dorna: “Ci vediamo in tribunale”

Una mattinata di annunci per il paddock della MotoGP. Prima quello di Honda sull’ingaggio di Luca Marini, poi quello del team VR46 sulla firma di Fabio Di Giannantonio. Infine, è arrivato anche un comunicato sull’esclusione del team CryptoDATA RNF dalla griglia per il 2024. Una decisione presa da FIM, IRTA e Dorna Sports a causa di “ripetute infrazioni e violazioni dell’Accordo di Partecipazione“. Quanto prima verrà annunciato quale sarà la nuova squadra satellite Aprilia.

MotoGP, CryptoDATA RNF risponde a Dorna

Ovidiu Toma, CEO di CryptoDATA, ha voluto diramata un comunicato ufficiale per replicare alla decisione presa dal Comitato di Selezione della MotoGP:

“Il nostro team CryptoDATA RNF sta affrontando una situazione paradossale, che sembra uscita da una film commedia, ma con effetti più seri. La Dorna è arrivata con un tipo di proposta degna di un copione hollywoodiano: vendere la squadra a un prezzo stracciato. Abbiamo pensato di chiedere a loro anche un autografo, per ricordare l’offerta così generosa.

La storia inizia nel 2023, quando Dorna promise a una squadra americana un posto nel campionato. Forse il 12° che, sorpresa, era vacante. Possiamo già immaginare le discussioni negli uffici della Dorna: ‘Diamo agli americani il 12° posto o quello di CryptoDATA. Cosa potrebbe andare storto?’. Beh, molto. Dopo aver rifiutato KTM perché la dodicesima piazza era ‘riservata a un costruttore’, si sono resi conto che non potevano offrire la nostra senza il nostro consenso. Poi hanno presentato un’offerta di buyout così bassa che ho pensato fosse uno scherzo. Ho gentilmente rifiutato, ma la pressione non si è fermata“.

Toma contro Ezpeleta

“Ora sembra che Dorna voglia che restiamo fuori dal campionato del 2024, scrivendo in modo creativo un romanzo. Nonostante un contratto fino al 2026, sembra che il loro slogan sia ‘mio il campionato, mie le regole non scritte… Quelle scritte nel contratto non contano’. Non siamo solo delusi, siamo pronti ad agire. Dopo un mese di intensa documentazione e preparazione a una situazione del genere, andremo in tribunale con una richiesta di risarcimento per danni alla nostra attività e reputazione e per l’esclusione alla partecipazione al campionato. Chiudiamo questo comunicato con un messaggio per Dorna:

anche negli sport motoristici, dove la velocità è fondamentale, l’etica e la legalità non devono essere messe da parte. Ci auguriamo di vedervi in tribunale con la stessa passione con cui ci siamo incontrati in pista. Inoltre, restate sintonizzati, presto pubblicheremo la ‘piccantezza orchestrata’ dietro allo spettacolo che i fan guardano in TV“.