Alex Olsen sposa la classe Pathway per il British Superbike 2024

L’introduzione nel British Superbike per la stagione 2024 della classe Pathway con un regolamento più semplificato volto a favorire i piloti promossi dalla Superstock 1000 britannica, continua a raccogliere l’adesioni. L’ultima in ordine di tempo riguarda il rientrante Team IWR e Alex Olsen, attesi al via dell’anno venturo con la disponibilità di una Honda CBR 1000RR-R.

OLSEN RITORNA NEL BRITISH SUPERBIKE

Come detto, per entrambi si tratta di un ritorno nel British Superbike. Per il Team IWR, ma anche per Alex Olsen, il quale si è affermato tra i protagonisti del Pirelli National Superstock 1000 Championship, lottando anche nel recente passato per la conquista del titolo. Olsen, che vanta trascorsi con FHO Racing BMW, ha sposato la causa del Team IWR e della Honda, moto sulla carta particolarmente indicata per la regolamentazione Pathway.

LE PAROLE DI ALEX OLSEN

“Sono davvero felice di tornare nel BSB e di farlo proprio con il Team IWR“, ha ammesso Alex Olsen. “Abbiamo disputato gli ultimi due round della stagione 2023 per prepararci a questo programma e, ne sono convinto, possiamo esser competitivi per questa classe. Il 2023 non ci ha riservato grandi fortune, ma nel corso della stagione abbiamo dimostrato di avere il ritmo e le capacità di poter far bene. Un grazie a tutta la squadra ed ai miei sponsor che hanno reso possibile questo progetto per l’anno prossimo“.

SUPERBIKE E SUPERSTOCK

Oltre alla partecipazione al BSB Pathway con Alex Olsen, il Team IWR ha annunciato che proseguirà l’impegno nel Pirelli National Superstock 1000 Championship, in questa circostanza affidando una CBR al giovane Simon Reid. Entrambi vestiranno i colori Cumins 1982, main sponsor di questo ambizioso doppio-programma per la stagione 2024.