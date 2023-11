MotoGP, Marquez non preoccupa Bagnaia: “Tutti vogliono vincere”

Per il tricampione del mondo Francesco Bagnaia è già tempo di ritornare in pista per difendere quel numero 1 che porta sulla sua Ducati Desmosedici. Si è presentato al Gran Galà organizzato dalla FIM in rosso, stavolta senza il classico smoking, quasi a voler celebrare eterno amore alla Casa di Borgo Panigale. Il suo contratto è in scadenza alla fine del 2024, ma sul rinnovo non ci piove. Pecco sarà ancora a lungo un pilota del team factory, pronto ad aprire un lungo ciclo vincente in MotoGP.

La lunga sfida con Martin

Il pilota di Chivasso non si è certo abituato ad essere campione e va alla ricerca di un numero sempre maggiore di vittorie. Sette i trionfi nella scorsa stagione, sette nel 2023 (senza contare i quattro successi nelle Sprint). Il secondo titolo MotoGP è arrivato al termine di un lungo testa a testa con Jorge Martin, passando per quel Gran Premio di Barcellona che poteva essere un tremendo spartiacque nella sua vita. La KTM di Brad Binder gli passa sulla caviglia, fortunatamente niente di rotto, ma poteva andare molto peggio.

Che avversario è stato Jorge? “Tosto, molto tosto. Nella seconda parte di campionato ha trovato quella quadra che gli ha permesso di essere sempre veramente forte, sempre esplosivo, qualità che gli hanno permesso di fare la differenza nelle Sprint Race, mentre noi l’abbiamo fatta nelle gare lunghe. Alla fine, la nostra prestazione a livello di punti è stata molto simile“, ha spiegato Pecco Bagnaia a ‘La Gazzetta dello Sport’. In Indonesia, dopo la Sprint Race, il madrileno è passato primo in classifica, ma nella sfida domenicale il torinese ha subito replicato riportandosi in testa. Nei momenti più difficili l’allievo della VR46 Academy riesce a tirare fuori il meglio di sé… “Le situazioni difficili ci rendono più forti“.

Bagnaia riparte da Valencia

Oggi sarà giornata di test MotoGP al Ricardo Tormo di Valencia. Enea Bastianini è riconfermato come suo compagno di box, nell’orbita Ducati arriva per la prima volta il pluricampione Marc Marquez. La sfida ad armi pari (o quasi) si preannuncia molto emozionante. “Sarà sicuramente un grande avversario, ma come gli altri 20 piloti, visto che tutti vogliono vincere e tutte le moto sono pronte a farlo“. Il titolo mondiale lo dedica “alla Ducati”. Per tutto il team è stata una stagione complicata, “siamo usciti da molte difficoltà, che a volte abbiamo anche tenuto un po’ nascoste“. Dopo la conquista di questo Mondiale Francesco Bagnaia ha fatto una nuova scoperta: “Mentalmente sono molto più forte di quanto pensassi“.

