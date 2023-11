MotoGP, ‘Diggia’ a Valentino Rossi: “Voglio ringraziarti di persona”

Fabio Di Giannantonio ha chiuso definitivamente i giochi di mercato piloti MotoGP per il 2024. Dopo l’annuncio ufficiale di Luca Marini alla Repsol Honda, il Mooney VR46 Racing Team ha notificato l’ingresso in squadra del pilota capitolino, autore di un strepitoso finale di campionato. Podio a Phillip Island, prima vittoria in Qatar, secondo posto a Valencia. Ha strappato e meritato l’ultimo posto libero in classe regina, firmando un contratto annuale con la squadra di Valentino Rossi.

Di Giannantonio esordisce con il team VR46

‘Diggia’ ha ricevuto una fiducia “parziale” dal team VR46. Contratto di un solo anno e non farà parte della Riders Academy. In questo modo entrambe le parti saranno libere di negoziare il futuro quando in primavera si riaprirà il mercato piloti. Restano alcuni dettagli da definire, ma l’ex pilota Gresini non può che ringraziare Valentino Rossi e la sua squadra. Finora non c’è stato nessun contatto personale con la MotoGP Legend, ma si sono sentiti a telefono. “Vorrei incontrarlo di persona per ringraziarlo della fiducia. È sempre bello stare con Valentino“, ha commentato Di Giannantonio, in passato tra i protagonisti al Ranch di Tavullia nella 100 Km dei Campioni. “Sono un gruppo di lavoro solido che ho sempre ammirato per quello che fanno. C’è sempre da imparare da Valentino“.

L’addio al team Gresini Racing

Nel 2024 Fabio Di Giannantonio farà un altro passo avanti con la Ducati, a sua disposizione la Desmosedici GP23 che quest’ano ha dominato in lungo e in largo il campionato MotoGP. In Gresini, al posto suo, ci sarà l’otto volte iridato Marc Marquez. “Sicuramente ci sarà una buona squadra molto professionale. Anche la moto che è andata sul podio nell’ultima gara…“.

Difficile doversi separare dal team che gli ha permesso di debuttare in Top Class e con cui ha condiviso momenti difficili e altri di gloria. “Ho molte emozioni legate a questa squadra. Ci siamo odiati, ci siamo amati, ci siamo lasciati, siamo tornati insieme e ci siamo persi di nuovo… Sono davvero tantissime emozioni e per me questa è sempre stata la mia casa. Domenica, mentre pulivo il mio ufficio ed ero da solo, ho cercato di mantenermi, ma ho finito per versare qualche lacrima“.

La speranza del pilota capitolino è di iniziare la prossima stagione sulla scia di quanto fatto nel finale del 2023. “È una grande opportunità perché continuo a lavorare con una Ducati, posso imparare molto in questa squadra“.