Luca Salvadori all’assalto del National Trophy con Broncos Ducati

Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata una notizia risaputa da diverse settimane a questa parte. Luca Salvadori, per la terza stagione consecutiva, difenderà i colori del Broncos Racing Team Ducati. Il celebre pilota-youtuber milanese rinnoverà i personali propositi da primato nel National Trophy 1000, cercando di chiudere un discorso lasciato in sospeso col passato, ma non solo. Questo rinnovo contrattuale prevederà l’aggiunta del CIVS e, salvo imprevisti, di alcune apparizioni nell’IRRC.

Ancora National per Luca Salvadori

Classe 1992, 32 anni il prossimo mese di marzo, Luca Salvadori punta sulla continuità. Archiviata una stagione 2023 che in campo nazionale lo ha visto impegnato a “mezzo servizio” a causa delle numerose concomitanze con il Mondiale MotoE, quest’anno sposterà (di nuovo) il focus sul National Trophy 1000 gommato Pirelli. Con la Panigale V4 (S? R?) marchiata Broncos Racing Team andrà senza mezzi termini all’assalto del titolo dopo i secondi posti delle edizioni 2017, 2018, 2020 e 2021.

Il sogno delle Road Races

Contestualmente, con la formazione di Luca Conforti ha imbastito un programma a dir poco ambizioso che non si limiterà al solo National Trophy. Il binomio correrà anche nel Campionato Italiano Velocità Salita, a cui Salvadori ha già preso parte (sporadicamente) nel corso della sua carriera, mentre sono tuttora in fase di definizione una serie di wild card in giro per l’Europa nel contesto dell’International Road Racing Championship. In attesa di ricevere il via libera, in quest’ultimo caso l’ex Europeo Stock 600 e 1000 si cimenterebbe per la prima volta nelle corse su strada con l’obiettivo (sogno) dichiarato di salire di livello e partecipare, un giorno, al TT dell’Isola di Man.

Perché Salvadori potrà correre nel National

Nota a margine: le (discusse) normative imposte dal Motoclub Spoleto per il National Trophy 1000 2024 (sbarramento cronometrico per gli under 30) non riguarderanno nello specifico Luca Salvadori. Il motivo? Molto semplice. Malgrado un best lap personale inferiore al 1’37 sul tracciato di riferimento, il Misano World Circuit Marco Simoncelli, come previsto dal nuovo regolamento sportivo non può rientrare nella lista dei “censurati” avendo un’età superiore ai 30 anni.

