Si sono aperte le pre-iscrizioni al National Trophy 2024 con un calendario che non seguirà più completamente quello del CIV ma prevede gare anche a Cremona e Cervesina. La novità principale riguarda però il regolamento. La 1000 sarà open a livello di moto ma sarà presente a livello di crono uno sbarramento che non permetterà di iscriversi alle gare a tutti i piloti under 30 che abbiano girato a Misano sotto il crono di 1’37” nel corso del 2023 in manifestazioni ufficiali. Questa restrizione non riguarda però gli over 30.

Chi saranno i protagonisti del National Trophy 1000

Due favoriti su tutti: Luca Salvadori classe 1992 ed Alessandro Andreozzi nato nel 1991. Sono entrambi piloti molto veloci, con una lunga esperienza anche internazionale, guideranno ottime moto e molto probabilmente se la giocheranno tra loro. Il terzo incomodo potrebbe essere l’intramontabile Lorenzo Lanzi che non è ancora sicuro di esserci ma ci sta lavorando e spera di farlo. Tra i possibili protagonisti anche Filippo Rovelli che è giovane ma a livello crono dovrebbe rientrare.

Tra i piloti che non potranno gareggiare a causa dello sbarramento, e non senza disappunto, Jarno Ioverno e Doriano Vietti. Non si sa se andranno in Spagna o faranno altri trofei. Il CIV Superbike purtroppo ha costi molto alti che non sono alla portata di tutti. Non è che detto che optino per la Spagna come farà il team Pistard dopo aver vinto le ultime tre edizioni del National Trophy (leggi qui).

Chi potrà partecipare al National 600

A livello tecnico la classe 600 sarà Open ma, come nella 1000, sarà presente uno sbarramento cronometrico. Potranno quindi iscriversi tutti quei piloti che nella stagione 2023 non abbiano infranto, in manifestazioni titolate, il muro del minuto e quaranta secondi. Nella 600 non è previsto un limite di età.

In pratica i primi quattro della classifica 2023 non ci potranno essere: Roberto Farinelli, Micheal Canducci, Marco Marcheluzzo ed Emanuele Vocino erano scesi sotto l’ 1’40. Alcuni di loro probabilmente faranno il CIV Supersport che tra l’altro ha costi più abbordabili del CIV SBK.

Foto WorldSBK