CIV Minimoto, svelato il calendario della stagione 2024

Dopo aver reso noti calendario e relative novità sportive per il Campionato Italiano Velocità Junior 2024, in questi giorni la Federazione Motociclistica Italiana ha svelato anche date e luoghi della prossima stagione del Campionato Italiano Velocità Minimoto. Cinque appuntamenti imperdibili che andranno a toccare i principali mini-motodromi del Bel Paese.

Il calendario 2024 del CIV Minimoto

Rinnovando una tradizione in atto dal 2020 a questa parte, il CIV Minimoto affronterà il round d’apertura al Kartodromo Happy Valley di Cervia il 20-21 aprile prossimi. Seguiranno la Pista Azzurra di Borgo Ticino e il Kartodromo Le Querce di Cascia. Verosimilmente, le sorti dei vari campionati si decideranno nel rush finale previsto per il mese di settembre. Con nell’ordine il Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona e la Pista Azzurra di Jesolo, per il terzo anno di fila sede del round conclusivo.

Nel segno della continuità

Sul fronte tecnico e dell’ordinamento sportivo non si registrano cambiamenti di rilievo. Le ormai classiche categorie Minimoto quali Polini Junior A, Junior B, Junior C, Open A e Open B (differenti per fasce d’età e peso massimo/minimo) saranno ancora protagoniste indiscusse del CIV Minimoto 2024. Mentre trova conferme la Sprint Race, grande successo della scorsa stagione. Nei soli round di Cascia e Ortona, ciascuna categoria disputerà il sabato pomeriggio, al termine delle qualifiche ufficiali, una gara di breve durata in aggiunta alla canonica doppia manche domenicale.

CALENDARIO CIV MINIMOTO 2024:

Round 1: Happy Valley Cervia ­­– 20-21 aprile

Round 2: Pista Azzurra Borgo Ticino – 8-9 giugno

Round 3: Le Querce Cascia – 13-14 luglio (Sprint Race)

Round 4: Circuito Internazionale d’Abruzzo Ortona – 7-8 settembre (Sprint Race)

Round 5: Pista Azzurra Jesolo – 21-22 settembre