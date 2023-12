Due Panigale V2 e due “cavalieri” pronti a portarle in alto nella stagione 2024 del Campionato Italiano Velocità. Broncos Racing, dopo aver alzato i veli sulle nuove Ducati di un giallo fiammante ormai da giorni, ha svelato anche i nomi dei piloti con cui affronterà il prossimo campionato Supersport italiano. Si tratta di un interessante duo classe 2001: Emanuele Tonassi, originario della Val Trompia, e di Mattia Capogreco, torinese, quest’anno secondo classificato nella 600 della Pirelli Cup.

CIV 2024, tutte le date e i circuiti

Nuovi protagonisti in Supersport

La squadra protagonista della sfida nella Superbike tricolore nella stagione appena conclusa si prepara quindi per dare il via in pista ad una bella novità. “Giovani, forti e con tanta voglia di crescere: questo l’identikit di chi porterà in pista le nostre Panigale V2 in questo nuovo progetto.” Così il Broncos Racing Team aveva anticipato la presentazione dei suoi alfieri per la nuova sfida nella Supersport tricolore, ora ufficialmente svelati. Con un progetto che già calamita su di sé l’attenzione. “Zero pressioni, pacchetto tecnico al top e tanta voglia di dimostrare il proprio valore e di alzare la propria asticella.” Grande carica e tantissima voglia di distinguersi in una categoria che sta diventando sempre più agguerrita.

Foto: Broncos Racing Team