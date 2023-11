CIV e Coppa Italia: ecco i calendari gare 2024

Ci si aspettavano tante novità invece il calendario del CIV 2024 è piuttosto simile a quello di quest’anno con 6 round doppi e dunque 12 gare per ogni categoria. Si correrà 2 volte a Misano, altrettante al Mugello, una a Vallelunga e gran finale ad Imola. Non ci sarà alcuna concomitanza con l’Endurance FIM EWC e questo è molto positivo considerando che sempre più piloti partecipano ad entrambi i campionati, anche i giovani. L’anno prossimo, potrebbero cimentarsi in alcune gare di durata anche due big del CIV Superbike quali Alessandro Delbianco e Luca Bernardi oltre a Roberto Tamburini, Simone Saltarelli, Christian Gamarino e tutti gli altri. Ci sarà solo una concomitanza con il Mondiale Superbike, un bene per squadre e tecnici che fanno entrambi i campionati. Certo, ci saranno le concomitanze con il Motomondiale ma probabilmente sarebbe stato impossibile evitarle.

Il CIV inizierà ad inizio aprile per concludersi a fine settembre. L’evento clou sarà come di consueto la Racing Night, posticipata di una settimana rispetto allo scorso anno.

Calendario CIV 2024



6-7 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Round 1

25-26 maggio – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” – Round 2

22-23 giugno – Mugello Circuit – Round 3

3-4 agosto – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Racing Night – Round 4

31 agosto-1 settembre – Mugello Circuit – Round 5

28-29 settembre – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola – Round 6



La FMI ha presentato anche il calendario della Coppa Italia con all’interno i vari trofei quali Dunlop Cup, Pirelli Cup, Yamaha R3 Cup e Trofeo Italiano Amatori.

Calendario Coppa Italia 2024



28 aprile – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” – Round 1

12 maggio – Mugello Circuit – Round 2

30 giugno – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Round 3

6 ottobre – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Round 4



L’8 settembre ci sarà inoltre un appuntamento di Coppa FMI a Cremona diversi Trofei della Coppa Italia.