MotoGP, Capirossi difende Bastianini: “Non si discute”

Il 2023 è stato un anno molto negativo per Enea Bastianini, che ha iniziato con un serio infortunio già nel primo gran premio a Portimao e ciò lo ha condizionato per il resto della stagione. Tante gare saltate, il rientro, il nuovo infortunio a Montmelò e poi il nuovo ritorno dopo altri GP saltati. In mezzo anche delle difficoltà nell’essere sufficientemente competitivo con la Ducati Desmosedici GP23, che non gli ha permesso di sfruttare quelli che erano i punti forti del suo stile di guida. Nelle gare rimanenti spera di fare passi avanti significativi.

MotoGP, Martin può soffiare il posto a Bastianini?

Nell’anno in cui il pilota riminese fatica, sta esplodendo Jorge Martin e cioè colui al quale fu preferito da Ducati per l’approdo nel team ufficiale. Lo spagnolo sta lottando per il titolo MotoGP e non mancano dei rumors sull’ipotesi di una promozione al fianco di Pecco Bagnaia se dovesse diventare campione, con Bastianini retrocesso nella squadra satellite Pramac Racing.

Uno scenario che Carlo Pernat, manager di Enea, sente di escludere. La casa di Borgo Panigale gli ha già comunicato la conferma del suo pilota per l’anno prossimo e fare un passo indietro comporterebbe una spesa, come avviene spesso quando si “rompono” accordi già presi.

Capirossi crede in Enea

Toccherà a Ducati decidere se dare seguito a quanto aveva già comunicato a Bastianini e Pernat oppure cambiare le carte in tavola. Sicuramente a Borgo Panigale sono consapevoli del fatto che il pilota romagnolo è stato molto sfortunato nel 2023, quindi dargli un’altra occasione sarebbe una scelta corretta anche a livello umano.

Loris Capirossi, che di esperienza ne ha da vendere, è tra coloro che non mettono in discussione il valore di Bastianini. Intervenuto alla trasmissione TuttoSport su Radio Cusano Campus, è stato molto chiaro: “Mi dispiace per lui. È partito subito con un infortunio e quest’anno ha sofferto un po’. Però stiamo parlando di un pilota il cui talento non può essere messo in discussione da nessuno. L’anno scorso si è giocato un sacco di gare e ne ha vinte diverse, quest’anno gli infortuni lo hanno tolto dal gioco“. Capirex ha fiducia in Enea, vedremo se Ducati confermerà la propria.