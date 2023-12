MotoGP, Marquez come Verstappen: il killer instinct che li accomuna

Marc Marquez era stufo di non vincere e di correre con il freno a mano tirato, per questo ha preso la decisione di lasciare la Honda. Il trasferimento nel team Gresini è forse uno dei più sorprendenti nella storia della MotoGP, ma da un punto di vista tecnico-sportivo ha senso. Salire su una Ducati gli può consentire di tornare competitivo e fare dei risultati che HRC ora non può garantirgli. Ha bisogno di risentire determinate sensazioni alla guida e la RC213V non gliele poteva più dare, invece il primo test con la Desmosedici GP23 gli ha ridato subito il sorriso.

MotoGP, Marc Marquez e il paragone con Verstappen

Lo spagnolo compirà 31 anni a febbraio e ha fame di nuove vittorie. È arrivato a quota otto titoli mondiali, l’ultimo nel 2019, e sa che più passa il tempo e più può diventare difficile aumentare il bottino. C’è chi lo vede in lotta per diventare campione anche nel 2024 con il team Gresini. A lui piacerebbe tanto scrivere una pagina di storia vincendo la corona iridata con una squadra satellite, cosa mai successa in MotoGP.

Il suo sogno è tornare ad essere il riferimento della classe regina, quello che è stato per diversi anni e che ad esempio è Max Verstappen in F1 nelle ultime stagioni. Marquez stima molto il pilota olandese e lo ha anche incontrato anche nell’ultimo Honda Thanks Day in Giappone. Intervistato da racingnews365.com, ha evidenziato cosa apprezzi di Verstappen: “Mi piace molto Max, soprattutto perché è un vero killer. Per vincere o per avere successo in generale oppure per essere un eroe, devi essere un killer. Questo significa preoccuparti solo dell’unico grande obiettivo, cioè vincere“.

Marc si ritrova molto nell’approccio del tre volte iridato della Formula 1: “Come si raggiunge l’obiettivo e come si vince non ha molta importanza. La sua priorità è vincere e in questo senso abbiamo lo stesso atteggiamento. Ecco perché mi piace così tanto“. I due piloti sembrano perfettamente allineati nella mentalità adottata nelle corse.

Foto: Honda Racing