MotoGP, Marquez da titolo nel 2024: lo dicono le simulazioni Ducati

Il 2023 è stato un altro anno trionfale per Ducati, che ha vinto di nuovo sia in MotoGP sia in Superbike e ci ha aggiunto anche il Mondiale Supersport. A Borgo Panigale stanno lavorando molto bene e in pista raccolgono i meritati frutti. Non è un caso che FIM e Dorna siano intervenute con delle modifiche ai regolamenti per aiutare la concorrenza a recuperare terreno. Vedremo cosa succederà nel 2024, quando anche Marc Marquez sarà in sella a una moto bolognese.

MotoGP, Marquez in Ducati: parla Domenicali

Claudio Domenicali, intervistato dal quotidiano La Repubblica, ha risposto proprio sull’approdo di Marquez sulla Desmosedici GP del team satellite Gresini Racing: “Come Mbappé al Real Madrid? Di più. Marc ci farà crescere ancora. Gli altri sette nostri campioni hanno cominciato a studiare il modo in cui guida. Sarà stimolo, esempio. Diventeranno tutti migliori. Avremo maggiore competizione interna. Quest’anno Martin ha imparato tanto da Bagnaia, Pecco farà lo stesso con Marquez. Si alzerà il livello“.

La presenza dello spagnolo può dare ulteriori motivazioni sia a Bagnaia sia agli altri. L’amministratore delegato Ducati non ha dubbi su chi tiferà tra lui e Pecco: “Scelgo Pecco. È italiano, corre nella squadra ufficiale e con lui c’è una particolare empatia. Però Marc è un campionissimo, se sarà bravo da meritarsi il titolo saremo contenti. Di sicuro lotterà fino all’ultimo per il mondiale“.

Marc può essere campione con Gresini

Domenicali è convinto che Marquez lotterà per laurearsi campione del mondo nel 2024: “Abbiamo fatto delle simulazioni quasi scientifiche, confrontando il suo rendimento con quello di Alex, che ha corso nella sua squadra attuale. Ma non dirò i risultati neppure sotto tortura“.

Il dirigente ducatista parla di simulazioni che dicono in maniera chiara che l’otto volte iridato sarà un contendente al titolo. Sarebbe una vera impresa, dato che mai una squadra satellite MotoGP ci è riuscita. Pramac Racing con Jorge Martin nel 2023 poteva essere la prima. Vedremo se ci riuscirà Gresini Racing, tra l’altro con una moto dell’anno prima.

Foto: MotoGP.com