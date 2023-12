MotoE, il campione Mattia Casadei alla corte di Lucio Cecchinello

Il campione 2023 pronto per un’annata di difesa del titolo. Mattia Casadei sarà di nuovo in MotoE, stavolta con LCR E-Team, la squadra di Lucio Cecchinello. Il numero #1 quindi del Mondiale appena concluso si rilancia anche nella stessa categoria: dopo l’iride ottenuto con Pons Racing, che ha salutato il Motomondiale, ecco la nuova sfida per Casadei, chiamato appunto a difendere il suo titolo con altri colori. Dopo il rinnovo di Eric Granado, LCR completa così la sua formazione 2024.

Rimini celebra Mattia Casadei, Matteo Ferrari e Marco Bezzecchi

Casadei-LCR per la sfida 2024

“Ha già dimostrato il suo livello ed insieme vogliamo lottare per il massimo risultato” ha sottolineato Lucio Cecchinello. L’obiettivo chiaramente è uno solo: Mattia Casadei mirerà a bissare l’iride MotoE, LCR invece si augura di poter conquistare il grande risultato di categoria per la prima volta. “La nostra line up 2024 è completa ed è molto forte, siamo pronti per lavorare assieme.” Piano piano si stanno sistemando i tasselli per il prossimo mondiale. Con l’addio di RNF però due piloti sono attualmente a piedi: Andrea Mantovani e Nicholas Spinelli, vicini all’annuncio prima del colpo di scena. Arriverà un altro team, ci sarà altrimenti la firma con altre squadre o entrambi, vincitori di gare in MotoE, rimarranno a piedi? Al momento la situazione rimane nebulosa.

MotoE 2024, i piloti confermati finora

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

LCR E-Team: Eric Granado-Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo-Lukas Tulovic

MT Helmets-MSi: Miquel Pons-Oscar Gutierrez

Openbank Aspar Team: ?-?

Ongetta SIC58 Squadra Corse: ?-?

Prettl Pramac: ?-?

Tech3 E-Racing: ?-?